La ciudad europea ideal para los mayores de 65 años es “la Venecia del norte”: perfecta para septiembre, de origen medieval, y con un casco histórico Patrimonio de la Humanidad

Por fin se acerca el otoño, esa época del año en la que las hojas de los árboles adquieren esos tonos ocres y anaranjados que les dan una belleza única, y cuando el calor se va por fin y el ambiente se hace de lo más agradable. Durante estos meses, lo que más apetece es abrigarse un poco, tomarse una bebida bien caliente y disfrutar del paisaje y la atmósfera tan especiales que nos brinda el otoño. Es por esto que los destinos más buscados para esta época son ciudades que alcancen su máximo esplendor durante esta estación tan especial.

Brujas alcanza su máximo esplendor durante el otoño / Chris Curry

En la parte noroeste de Bélgica, a menos de 50 kilómetros de la frontera con Francia y muy cerca de las costas frente al Mar del Norte, la ciudad de Brujas es uno de los destinos más visitados de Europa cuando llega el otoño. Considerada la ciudad de origen medieval más bonita de todo el continente europeo, su mayor atractivo es su casco histórico, el cual se encuentra en un excelente estado de conservación y está incluido en la lista de Patrimonio de la Humanidad.

Sara Fernández García

Declarada Ciudad Europea de la Cultura en el 2002 y escenario de películas como Historia de una monja o Escondidos en Brujas, Brujas recibe el sobre nombre de “la Venecia del Norte”, debido a la enorme cantidad de canales que atraviesan su centro histórico y alrededores. Gracias a esto, la ciudad cuenta con un terreno muy llano, con lo que recorrerla a pie es de lo más sencillo y agradable.

Una ciudad llena de magia

Conformada de callejuelas estrechas y empedradas que mantienen vivo el pasado medieval de la ciudad, Brujas fue fundada alrededor del siglo X con la construcción de una fortaleza defensiva. Su centro histórico, el cual fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000, comprende una enorme red de canales, los cuales permiten la comparación con Venecia. Es a través de estos canales que se puede descubrir gran parte de los tesoros arquitectónicos y monumentales que esconde la ciudad.

Uno de los canales de Brujas / Despina Galani

Uno de los puntos más interesantes y mágicos de la ciudad es la Grote Markt o Plaza del Mercado. Ubicada en el corazón de la ciudad antigua, se trata de una maravillosa plaza desde la que admirar las famosas fachadas rojizas y marrones que tanto caracterizan la arquitectura de la ciudad. En el lado sureste de la plaza se erige uno de los mayores emblemas de la ciudad: el Campanario de Belfort. Esta torre de más de 80 metros de altura fue construida en el siglo XIII en un estilo gótico, y destaca por guardar 47 campanas.

El Campanario de Belfort / Hongbin

Entre las casas gremiales que rodean la plaza, muchas de las cuales datan de los siglos XVI y XVII, destaca también el Provinciaal Hof o Palacio Provincial. Construido en el siglo XIX en un magnífico estilo neogótico, el edificio fue destinado en su día al comercio de paños, más tarde convertido en la sede del gobierno provincial de Flandes, provincia a la que pertenece Brujas.

Conectada con la Plaza del Mercado a través de la calle Breidelstraat, la Plaza Burg es también uno de los centros de reunión más importantes de la ciudad. La plaza está presidida por el edificio del Ayuntamiento, considerado uno de los más antiguos del país. Datado del siglo XIV y construido en un estilo gótico, en su interior destaca el Gotische Zall, un magnífico salón gótico con una gigantesca bóveda de madera.

El ayuntamiento de Brujas / Istock / Vladislav Zolotov

Dos iglesias en una

En una esquina de la plaza se erige uno de los principales reclamos turísticos de Brujas: la basílica de la Santa Sangre fue construida en el siglo XII y guarda la reliquia de la sangre de Cristo, traída en la segunda cruzada de Tierra Santa por el Conde de Flandes. Lo curioso de la basílica es que, además de custodiar una reliquia tan importante, está compuesta por dos iglesias. En el piso inferior se encuentra la capilla románica de San Basilio, construida a mediados del siglo XII, mientras que en el piso superior se encuentra la basílica propiamente dicha, la cual data de los siglos XV y XVI.

Detalles de la entrada a la basílica de la Santa Sangre / Istock / Sergi Nunez

Lugares ocultos de Brujas

Muchos de los turistas que se acercan a Brujas tienden a limitarse a conocer los lugares más emblemáticos y conocidos, pero a parte de éstos son muchísimos más los lugares que merecen ser visitados. Uno de los elementos más interesantes son las puertas de la ciudad, los antiguos portones del siglo XIII que custodiaban las entradas de la muralla. Otros monumentos que pasan prácticamente desapercibidos son los distintos molinos que hay por la ciudad. Datados del siglo XVIII, hoy en día tan solo se conservan 4, pero en su día llegó a haber más de 20.