La ciudad europea hecha a medida para los mayores de 70 años: 18 kilómetros de soportales que la cruzan a cubierto del sol y la lluvia, cafés históricos, grandes museos
Con más de 2000 años de historia, es una de las ciudades más fascinantes de Italia.
Todas las ciudades no están hechas para los mismos tipos de viajeros, ni todas las edades son ideales para descubrirlas. En el caso de los mayores de 70 años, parece razonable pensar que lo ideal es localizar destinos poco exigentes, donde el esfuerzo físico no sea demasiado demandante, dicho en términos generales (porque, por supuesto, siempre hay excepciones).
Pero como no todo es caminar, es importante que el destino ofrezca algo más, algo que haga que el viaje sea realmente especial. Dicho esto, seguro que no soy la única que ahora mismo está pensando en Italia… pero ojo, porque es importante elegir bien y no dejarse llevar por el brillo que desprenden ciudades como Roma.
La ciudad es ideal, por supuesto, pero quizá demasiado exigente para personas mayores de 70 años que buscan un viaje tranquilo y relajado. El hecho de ser una ciudad monumental y adoquinada puede ser incómodo, y al contar con tantísimo patrimonio, querer recorrerlo todo y no dejarse nada por visitar puede provocar cierta ansiedad.
Uno de los museos más antiguos del mundo
Menos impactante pero muy bella, cómoda y tremendamente sorprendente es Turín, una ciudad para visitar con calma y perfecta para quienes disfrutan con grandes museos: aquí está el Museo Egipcio, que es uno de los museos más antiguos del mundo, y el segundo en importancia por su colección de antigüedades egipcias.
Además, cuenta con un buen sistema de transporte público (incluído el tranvía) y su centro histórico es bastante llano, lo que hace que caminar sea agradable y está repleta de elegantísimos cafés históricos. Si a eso le sumas que no es tan turística como Roma o Florencia, y que cuenta con muchas menos aglomeraciones de gente, se puede decir que lo tiene todo para elegirla.
La joya del barroco italiano
Turín está situada en el noroeste de Italia, a los pies de los Alpes (la imagen que dibujan las montañas tras la silueta de la ciudad es todo un icono), y a una hora y media aproximadamente de Milán. Con más de 2000 años de historia, es famosa por ser la capital de la región del Piamonte y por haber sido la primera capital de Italia.
Se puede decir que es una de las ciudades más fascinantes de Italia, y su arquitectura elegante y bellísima es lo que más llama la atención a quien la visita por primera vez. Digamos que es la joya del barroco italiano por excelencia. Entre sus edificios más destacados se encuentran la Iglesia de San Lorenzo, el Palacio Real, el Palacio Carignano, el Palacio Madama y la impresionante Basílica de Superga.
La ciudad de los soportales
Más allá de los edificios históricos y los grandes monumentos, la construcción que más fascina a quien la visita por primera vez son sus soportales: tiene más de 18 kilómetros de soportales que conectan el centro histórico. Y su función, más allá de la arquitectónica, es tremendamente práctica: protege a los peatones y turistas de la lluvia y el sol, convirtiéndola en una ciudad ideal para visitar independientemente del tiempo que haga. Y eso, para los mayores de 70, puede ser un punto muy a favor.
Los soportales más bonitos están en la Piazza Castello, corazón monumental y barroco de la ciudad. O mejor dicho, arrancan ahí, porque los soportales conectan la arquitectura de la plaza con las calles aledañas: desde Via Po, una de las calles más famosas y elegantes (conecta con la Piazza Vittorio Veneto y está llena de librerías históricas y tiendas de antigüedades); Via Roma, conocida por ser el eje comercial de lujo de Turín (boutiques de alta costura bajo techos señoriales); o Via Garibaldi, famosa por ser una de las calles peatonales más largas de Europa.
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