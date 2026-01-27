La ciudad europea que querrás visitar este 2026: muy ligada al arte del cómic y con una plaza declarada Patrimonio de la Humanidad
Centro de toma de decisiones políticas, es una de las ciudades más multiculturales de todo el mundo.
Acostumbra a darse que las capitales de los países son las ciudades con una mayor afluencia de visitantes y transeúntes de todas partes del mundo, donde se crea una constante confluencia de culturas que las convierte no solo en los sitios donde se toman las decisiones verdaderamente importantes para hacer funcionar correctamente el país, sino en lugares donde la sociedad avanza y evoluciona más rápidamente.
En la parte noroccidental del continente europeo encontramos la ciudad que mejor representa esta convergencia de culturas; una ciudad con un rico patrimonio histórico que, precisamente, en el año 2000 le fue otorgado el título de Capital Europea de la Cultura.
Capital por partida cuádruple
Situada a unos 100 kilómetros de la costa, y a medio camino de las fronteras entre Francia y los Países Bajos, Bruselas se extiende orgullosa en el corazón de Bélgica. Capital tanto del país, como de las comunidades Flamenca y Francesa de Bélgica, Bruselas es también la capital de facto de la Unión Europea, por lo que es la sede del Parlamento Europeo y la Comisión Europea. Además, al tratarse de la capital de Bélgica, alberga el Castillo Real de Laeken, la residencia oficial de la familia real belga.
Aparte de estos edificios de vital importancia política, Bruselas tiene muchísimas cosas que ofrecer a aquellos que la visitan.
Grand Place
Centro neurálgico de la ciudad, esta espectacular plaza está rodeada por algunos de los edificios más bonitos de todo Bruselas: el Ayuntamiento, elegante edificio del siglo XV que destaca por su fachada asimétrica; la Casa del Rey, actual Museo de la Ciudad de Bruselas; o la Maison du Pigeon (en los números 26 y 27), donde vivió Victor Hugo durante su exilio después del golpe de estado en Francia de 1851.
Construida en el siglo XV e inscrita en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, la Grand Place es escenario habitual de eventos culturales y sociales. Cada lunes, miércoles y viernes por la mañana la plaza acoge el hermoso mercado de flores. Pero cuando las flores aportan mayor belleza a la plaza es cada dos años durante el mes de agosto, el suelo se cubre de centenares de miles de flores.
Catedral de San Miguel y Santa Gúdula
Situada frente a un pequeño parque repleto de frondosos árboles, es el templo católico más importante de toda Bélgica. Su construcción data del siglo XIII, y es de un acusado estilo gótico. En su interior destacan las hermosas vidrieras de colores, los tres órganos, el tríptico de la Crucifixión, y la Capilla del Santísimo Sacramento, donde se exponen los tesoros que alberga el templo. El horario de visita de la Catedral (el acceso a la cual es gratuito) varía dependiendo del día: de lunes a viernes abre sus puertas de 8h a 18h, los sábados de 8h a 17h, y los domingos de 13h a 18h.
Barrio de Marolles
Barrio popular por excelencia de Bruselas, sus orígenes se remontan a la época medieval. Rebosa vida por todos sus rincones, con algunas de las tabernas y cervecerías más antiguas de la ciudad, así como incontables tiendas de antigüedades. Las fachadas de muchos de sus edificios están decoradas con arte urbano, que le da un aire más moderno a sus calles. Es muy conocido también su mercadillo de antigüedades, que ocupa la plaza Jeu de Balle desde primeras horas de la mañana hasta las 14h los días de entre semana, y hasta las 15h los fines de semana.
Mont des Arts
Punto de transición entre las partes alta y baja de la ciudad, estos magníficos jardines fueron construidos a principios del siglo XX para la Exposición Internacional de Bruselas de 1910. Lo mejor de estos jardines son las incomparables panorámicas que ofrecen de la ciudad, en las que se destacan la espléndida torre del Ayuntamiento. A un lado de los jardines se encuentra el Museo KBR, el cual alberga la principal biblioteca del país, donde se recogen más de 8 millones de piezas: libros y manuscritos, partituras, mapas y monedas; al otro lado del Mont des Arts se erige el SQUARE, el palacio de congresos de Bruselas.
Basílica de Koekelberg
La Basílica del Sagrado Corazón, la quinta iglesia más grande del mundo, es una verdadera joya del Art Decó construida entre 1905 y 1969 para conmemorar el 75 aniversario de la independencia de Bélgica de los Países Bajos. Ubicada en el barrio de Koekelberg, destaca sobre todo por su ostentoso exterior, coronado por una enorme cúpula de color verde; aún así, su interior también merece ser visitado, pues bajo el suelo del templo se esconden una cripta, una capilla, salas de reuniones, ¡y hasta una sala de teatro!
Parque de Laeken
En este gigantesco parque son varias las cosas por descubrir. La principal es el hermoso Castillo Real de Laeken, la residencia oficial de los reyes de Bélgica. Otra pieza destacada es el Monumento a la Dinastía, un espectacular monumento neogótico inaugurado en 1880 con motivo del 50 aniversario de la independencia de Bélgica.
Pero si hay algo que destaca por encima de todo en este parque es el Atomium, emblema por excelencia de Bruselas. Inaugurado para la Exposición Internacional de Bruselas de 1958, esta monumental escultura representa los 9 átomos del cristal de hierro ampliados 165.000 veces.
Museo del Cómic
Capital del cómic por antonomasia (aquí se establecieron varios maestros como Hergé o Franquin), el Museo Belga del Cómic está dedicado íntegramente a este arte. Con exposiciones permanentes y temporales, es el lugar perfecto para descubrir la historia de algunos de los personajes más icónicos, así como la de sus creadores.
Completa tu descubrimiento del cómic con alguna de las Rutas del Cómic que recorren las calles de la ciudad en busca de los murales que decoran las fachadas de algunos edificios, en los cuales se representan personajes tan famosos como Tintín, Lucky Luke, o el Pequeño Spirou.
