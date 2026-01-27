La ciudad europea que querrás visitar este 2026: muy ligada al arte del cómic y con una plaza declarada Patrimonio de la Humanidad

Punto de transición entre las partes alta y baja de la ciudad, estos magníficos jardines fueron construidos a principios del siglo XX para la Exposición Internacional de Bruselas de 1910. Lo mejor de estos jardines son las incomparables panorámicas que ofrecen de la ciudad, en las que se destacan la espléndida torre del Ayuntamiento. A un lado de los jardines se encuentra el Museo KBR, el cual alberga la principal biblioteca del país, donde se recogen más de 8 millones de piezas: libros y manuscritos, partituras, mapas y monedas; al otro lado del Mont des Arts se erige el SQUARE, el palacio de congresos de Bruselas.