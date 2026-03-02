La mejor ciudad de Europa para hacer tu primer viaje sola: tiene una de las universidades más antiguas del mundo, iglesias preciosas y el pub más emblemático del mundo
Fundada por los vikingos a mediados del siglo IX, esta ciudad goza de un ambiente de lo más acogedor.
Europa está llena de ciudades icónicas perfectas para hacer un primer viaje sola, ya sea por su proximidad a España, unas dimensiones que las hacen idóneas para descubrir en un par o tres de días, o el hecho de que son de lo más seguras para aquellas personas, especialmente mujeres, que van por su cuenta.
Una de éstas es la ciudad de Dublín, capital de la hermosa y orgullosa nación de Irlanda, y cuyos orígenes se remontan hasta mediados del siglo IX, cuando los vikingos se asentaron en la zona y construyeron un puerto para amarrar sus naves.
La laguna negra
Con una población que rodea el 1,5 millón de habitantes, Dublín (que deriva del término gaélico Duibhlinn, el cual significa “laguna negra”), es una de las mejores opciones para hacer tu primer viaje sola. De hecho, el primer viaje que hice por mi cuenta fue al condado de Cork, no muy lejos de Dublín, por lo que créeme cuando digo que realmente es la opción ideal para un primer viaje sin compañía.
Dublín es una ciudad de lo más especial, pues en todos sus rincones se respira historia, ya sea por sus iglesias centenarias o los diversos museos que hay repartidos por la ciudad. Pero el lugar más emblemático de la ciudad es el Trinity College, la universidad más antigua de Irlanda, que fue inaugurada en el 1592 y por la que han pasado estudiantes tan ilustres como Samuel Beckett, Bram Stoker o Oscar Wilde. Si te acercas al college, no dudes en pasarte por su hermosa biblioteca, en la que se custodian más de cuatro millones de volúmenes y la joya más preciada de la cual es el Libro de Kells, un manuscrito del siglo IX que contiene los cuatro evangelios del Nuevo Testamento.
En cuanto a edificios religiosos, las catedrales de San Patricio y de la Santísima Trinidad son dos templos cuya visita es uno de los mayores imprescindibles de la ciudad. La primera, dedicada al patrón de Irlanda, es la más grande del país y, si hay una fecha clave para visitarla, esa es el 17 de marzo, día de San Patricio. La Catedral de la Santísima Trinidad es el templo más antiguo de Dublín y, aunque menos conocida, sorprende por su curiosa arquitectura, donde destacan el pequeño puente cubierto que une los edificios que la componen.
Lugares emblemáticos y curiosos
A parte del Trinity College, si hay un lugar que define Dublín ese es Temple Bar, el barrio con más ambiente que encontrarás en la capital irlandesa. De hecho, es casi obligatorio tomarse una pinta en el pub homónimo, un establecimiento con más de 150 años de historia y que de hecho aparece en la mayoría de souvenirs de la ciudad. Además de tomarte una excelente cerveza Guinness (si eres aficionada a la cerveza, o tan sólo sientes curiosidad, no dudes en acercarte a la histórica fábrica de Guinness) en cualquiera de los pubs que encontrarás en Temple Bar, puedes disfrutar de actuaciones musicales en directo en cualquiera de ellos. Pero no solo eso; el barrio está también lleno de tiendecitas de ropa y productos artesanales, y cada sábado acoge un encantador Food Market.
Para rendir homenaje a dos figuras muy importantes en la historia de Dublín puedes acercarte primero hasta Suffolk Street, cerca de la universidad, donde se encuentra la estatua de Molly Malone, muy conocida por una canción popular que ha acabado siendo el himno no oficial de la ciudad. Por otro lado, en el parque de Merrion Square puedes sentarte un rato junto a la estatua de Oscar Wilde, quien vivió en una de las casas que rodea el jardín.
Otro monumento muy importante para la historia de la ciudad, y que nos ayuda a hacer memoria del triste pasado de Irlanda, es el Memorial a la Gran Hambruna, compuesto por seis figuras, vestidas con harapos y agarrándose con fuerza a sus posesiones y sus hijos.
Si eres aficionada a la lectura, te recomiendo que te acerques a la librería Books Upstairs, ubicada junto al río en la calle D’Olier, pues se trata de la librería independiente más antigua de Dublín, fundada en el 1978. A parte de grandes títulos literarios, en su planta superior encontrarás una acogedora cafetería donde empezar a leer tu nuevo libro mientras tomas un té o un café.
Síguele la pista
Lo último