La mejor ciudad de Europa para hacer tu primer viaje sola: tiene una de las universidades más antiguas del mundo, iglesias preciosas y el pub más emblemático del mundo

Dublín es una ciudad de lo más especial, pues en todos sus rincones se respira historia, ya sea por sus iglesias centenarias o los diversos museos que hay repartidos por la ciudad. Pero el lugar más emblemático de la ciudad es el Trinity College, la universidad más antigua de Irlanda, que fue inaugurada en el 1592 y por la que han pasado estudiantes tan ilustres como Samuel Beckett, Bram Stoker o Oscar Wilde. Si te acercas al college, no dudes en pasarte por su hermosa biblioteca, en la que se custodian más de cuatro millones de volúmenes y la joya más preciada de la cual es el Libro de Kells, un manuscrito del siglo IX que contiene los cuatro evangelios del Nuevo Testamento.