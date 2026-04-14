La ciudad del norte de Europa perfecta para esta primavera: centro de educación y cultura durante la Ilustración, y con uno de los festivales más importantes del mundo, fue declarada Patrimonio de la Humanidad

Por todo el territorio de las islas británicas podemos encontrar pueblos y ciudades con mucho encanto, donde parece que el tiempo ha dejado de correr, quedándose anclados en épocas pasadas. Pasear por sus calles se convierte en una experiencia mágica, en la que cada una de las piedras que forman parte del entramado de casas y callejuelas parece querer contar su propia historia.

Victoria Street es la calle más fotogénica de Edimburgo / Istock / rajatk

Al norte de la isla de Gran Bretaña, ya en Escocia, encontramos el mayor exponente de esta atmósfera tan fascinante; una ciudad milenaria en la que disfrutar de un ambiente lleno de historia y cultura, así como algunos de los paisajes más bonitos de los que uno puede disfrutar.

Redacción Viajar

Vieja chimenea

En la costa oriental de Escocia, a unos 60 kilómetros de la frontera con Inglaterra, la ciudad de Edimburgo es uno de esos lugares en los que querríamos quedarnos a vivir. Con una población de aproximadamente medio millón de habitantes, los cuales la llaman cariñosamente como Auld Reekie (“Vieja Humeante” o “Vieja Chimenea” en escocés), su centro histórico, el cual se divide en las áreas de Old Town y New Town, fue declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1995.

La Universidad de Edimburgo fue un importante centro educativo y cultural durante la Ilustración / Istock / Guven Ozdemir

Entre los siglos XVII y XIX, durante el periodo de la Ilustración, la ciudad se convirtió en una de las ciudades más importantes de Europa, gracias a la labor llevada a cabo por la Universidad de Edimburgo. Esta relevancia que tuvo dentro de los ámbitos de la cultura y la educación se conservan todavía hoy gracias al Festival de Edimburgo, un festival de arte, con claro énfasis en la música y el teatro, inaugurado en 1947.

La milla real

Sin duda, el principal emblema de Edimburgo es el Castillo, el cual preside la ciudad desde lo alto de la colina Castle Hill. Visible desde las calles y plazas que se extienden a sus pies, como Grassmarket Square o el parque de Princess Street, se trata de una fortaleza del siglo XII, donde visitar el Cañón de la una en punto (que se dispara a esa hora todos los días) y desde la que se obtienen unas panorámicas excelentes de la ciudad.

El Castillo de Edimburgo visto desde Princess Street / Istock / godrick

Muy cerca del castillo se erige la Catedral de Saint Giles, construida también en el siglo XII en un impresionante estilo gótico. Bautizada en honor al patrón de Escocia, destaca por su cúpula hueca, la cual recuerda a una corona. Para llegar a la catedral desde el castillo hay varias opciones: una de las calles más emblemáticas de la ciudad es Victoria Street, protagonista de miles y millones de fotografías y famosa por sus casitas de colores. Por otro lado, el Mary King’s Close es el más famoso de los close que hay repartidos por Edimburgo; se tratan de estrechos callejones cubiertos, los cuales esconden historias de lo más misteriosas.

La Royal Mile, arteria principal del centro histórico, conecta el Castillo con el Palacio de Holyrood, la residencia oficial de la familia real en Escocia. Fundado como monasterio en 1128, en el palacio destaca el apartamento de María Estuardo, la Great Gallery (donde se exponen cerca de 100 retratos reales), y las ruinas de la antigua abadía agustina que hay en los jardines, en la que se coronaron varios reyes escoceses.

La magnífica Catedral de Saint Giles / Istock / ewg3D

Cultura y educación

Otro lugar muy destacado del centro de Edimburgo es Calton Hill, colina donde, además de obtener unas impresionantes panorámicas de la ciudad, se encuentran uno de los monumentos más curiosos de la ciudad: el inacabado Monumento Nacional Escocés está considerado la “desgracia” de Edimburgo, pues se trata de un intento fallido de reproducir el Partenón de Atenas, pero la falta de fondos hizo que nunca se terminara.

El curioso Monumento Nacional en lo alto de Calton Hill / Istock / travellinglight

Ciudad cultural por excelencia, Edimburgo está repleta de museos, muchos de los cuales se pueden visitar de manera gratuita. Destaca por encima de todos el Museo Nacional de Escocia, cuyo maravilloso edificio alberga más de 10.000 piezas con las que se cuenta la historia de Escocia; entre estas piezas se encuentra la oveja Dolly, la primera clonación exitosa de un mamífero.