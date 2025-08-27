La ciudad de Europa perfecta para una escapada de última hora: hoteles por 50 euros y vuelos por 30
Esta ciudad no es solo barato, sino que además es perfecta para experimentar un viaje completo, único y sorprendente.
Planear un viaje improvisado no tiene por qué salir caro. En Europa hay destinos que parecen pensados para esas escapadas de última hora en las que buscas un vuelo barato, un hotel cómodo y una ciudad con mucho que ofrecer en poco tiempo. Budapest, la capital de Hungría, es uno de ellos; una ciudad monumental, vibrante y sorprendentemente asequible. Con vuelos desde España que rondan los 30 euros ida y vuelta en aerolíneas low cost y hoteles céntricos por unos 50 euros la noche, es el destino perfecto para un fin de semana de cultura, relax y diversión sin dejar la cartera temblando.
Una ciudad dividida en dos almas
Budapest es, en realidad, dos ciudades en una. A un lado del Danubio está Buda, la parte histórica y tranquila, con sus colinas, el castillo y callejuelas medievales. Al otro, Pest, el lado plano y bullicioso, lleno de cafés, avenidas monumentales y vida nocturna. La unión de ambas, a través de puentes como el Puente de las Cadenas, da forma a una de las capitales más bellas de Europa. Y no solo lo digo yo, sino que todo el mundo que ha viajado a la ciudad lo confirma.
En un fin de semana puedes recorrer fácilmente los principales atractivos. Subir al Bastión de los Pescadores para disfrutar de una de las vistas más famosas del continente, pasear por la Avenida Andrássy (Patrimonio de la Humanidad) o dejarte impresionar por el imponente Parlamento húngaro, cuya silueta iluminada por la noche es ya una postal universal.
Vuelos de risa y hoteles céntricos a buen precio
El gran atractivo de Budapest para una escapada improvisada está en sus precios. Aerolíneas como Ryanair o Wizz Air conectan varias ciudades españolas (Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga) con vuelos que, en promoción, se encuentran desde 30 euros ida y vuelta. Y lo mismo pasa con el alojamiento, pues la capital húngara cuenta con una amplia red de hoteles, hostales y apartamentos turísticos.
En pleno centro, cerca del barrio judío o de la Basílica de San Esteban, es fácil encontrar habitaciones dobles en hoteles de 3 o 4 estrellas por 50-60 euros la noche. Una cifra que en muchas otras capitales europeas apenas alcanza para una cama en un hostal compartido.
El plan más budapestino
Si hay algo que diferencia a Budapest de otras ciudades europeas son sus baños termales. Herencia de la época romana y otomana, se han convertido en la seña de identidad de la ciudad. Los Baños Széchenyi, con sus piscinas al aire libre de agua caliente abiertas todo el año, son un plan imprescindible tanto en invierno como en verano. También los Gellért, de estilo art nouveau, ofrecen una experiencia única entre mosaicos y columnas.
La entrada ronda los 15-20 euros, un precio más que asumible para disfrutar de varias horas de relax en un entorno histórico. Es el ejemplo perfecto de cómo Budapest combina cultura, ocio y asequibilidad en un solo plan.
Gastronomía y vida nocturna sin vaciar la cartera
Comer en Budapest es otra agradable sorpresa. Los menús diarios en restaurantes locales rondan los 8-10 euros, y un plato típico como el goulash o el pollo a la paprika se encuentra fácilmente en locales tradicionales. Además, los mercados como el Central Market Hall permiten probar productos locales a precios muy económicos. Todo un lujo para cualquier español.
La vida nocturna es otro de los grandes atractivos. Los famosos ruin pubs, bares instalados en edificios semiderruidos del barrio judío, son ya un icono de la ciudad. Lugares como Szimpla Kert ofrecen un ambiente alternativo, música en directo y copas a precios mucho más bajos que en otras capitales europeas.
Una escapada redonda
Budapest tiene la ventaja de ser una ciudad compacta y fácil de recorrer. En dos o tres días puedes conocer lo esencial sin sentir que te dejas medio viaje en el tintero. Además, el transporte público funciona bien y es barato; un abono de 24 horas cuesta menos de 6 euros, con acceso ilimitado a metro, tranvías y autobuses.
A todo esto se suma un ambiente internacional, gracias a la presencia de estudiantes Erasmus y viajeros jóvenes que llegan atraídos por sus precios. El resultado es una capital europea con alma monumental, vida vibrante y precios que sorprenden.
Destino ideal para un plan improvisado
Budapest es la ciudad perfecta para una escapada de última hora. Lo tiene todo. ¿Quieres historia y monumentos? Aquí tienes para dar y regalar. ¿Necesitas una noche de desenfreno? También es tu lugar. ¿Quieres comer comida distinta y sabrosa? Vete mirando los vuelos...
Síguele la pista
Lo último