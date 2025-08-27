La ciudad de Europa perfecta para una escapada de última hora: hoteles por 50 euros y vuelos por 30

Planear un viaje improvisado no tiene por qué salir caro. En Europa hay destinos que parecen pensados para esas escapadas de última hora en las que buscas un vuelo barato, un hotel cómodo y una ciudad con mucho que ofrecer en poco tiempo. Budapest, la capital de Hungría, es uno de ellos; una ciudad monumental, vibrante y sorprendentemente asequible. Con vuelos desde España que rondan los 30 euros ida y vuelta en aerolíneas low cost y hoteles céntricos por unos 50 euros la noche, es el destino perfecto para un fin de semana de cultura, relax y diversión sin dejar la cartera temblando.