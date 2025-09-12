La ciudad de Europa construida con toneladas de diamantes: está dentro de un cráter de un asteroide que cayó hace 15 millones de años

Hay lugares en el mundo que no parecen reales, y este es uno de ellos. ¿Una ciudad construida con toneladas de diamantes? Pues sí, nada más lejos de la realidad. En el corazón de Baviera se encuentra Nördlingen, una ciudad alemana que ha quedado literalmente marcada por el universo. Su singularidad radica en algo que no se percibe a simple vista y que es lo que más valor le ha proporcionado a lo largo de los años. ¡Quédate hasta el final para descubrirlo!