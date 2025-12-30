La ciudad del este de Europa que inspiró a figuras como Dumas o Chaikovski: capital de una antigua república soviética, maravilla a todos aquellos que la visitan

Lo básico para conocer mejor esta ciudad es perderse por las calles de su casco antiguo. Es aquí donde está la Plaza de la Libertad, centro neurálgico de la ciudad y en el centro de la cual se eleva la estatua dorada de San Jorge. Colindantes a la plaza se encuentran dos de los museos más destacados de la ciudad (el Museo de Arte de Georgia y el Museo Nacional), además del Parlamento de Georgia.