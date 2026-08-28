La ciudad perfecta para una escapada en septiembre está a tres horas de España: una universidad Patrimonio de la Humanidad, dos catedrales emblemáticas y jardines de película

País vecino y con el que compartimos la península ibérica, Portugal está repleto de ciudades con mucho encanto, las cuales ofrecen a todos aquellos que la visitan experiencias inolvidables. Repleto de rincones y pueblos de belleza indómita, el país combina a la perfección los paisajes de costa con los de interior, compuestos por entornos naturales cubiertos de frondosas montañas y planicies. Una de las localidades más bonitas de Portugal, aunque desconocida por muchos, la ciudad de Coímbra propone una escapada perfecta para el mes de septiembre.

Vista aérea de Coímbra / Istock / Photogilio

Con una población que no llega a los 145.000 habitantes, Coímbra es conocida por haber sido el lugar de nacimiento de seis reyes portugueses, así como el lugar donde se fundó la primera Universidad de todo Portugal, a su vez una de las más antiguas de toda Europa. Septiembre es uno de los mejores meses para visitar la ciudad, pues todavía no han llegado todos los estudiantes universitarios, con lo que la ciudad no está tan concurrida de gente y se puede visitar de manera más calmada.

Adriana Fernández

Ambiente universitario

Situada a algo más de 3 horas en coche de la ciudad de Cáceres, y a casi 2 horas del aeropuerto de Oporto, la pequeña ciudad de Coímbra, con una población de algo más de 143.000 habitantes, propone una de las escapadas más interesantes que se pueden hacer en Portugal. Capital del país entre los siglos XII y XIII, la ciudad es principalmente conocida por su famosa Universidad, la cual está incluida en la lista de Patrimonio de la Humanidad desde 2013 y otorga a la ciudad el sobrenombre de Atenas Lusitana.

El Patio de las Escuelas / Istock / saiko3p

Ubicada en el corazón de la ciudad, a orillas del río Mondego, la universidad fue fundada en 1290 en Lisboa y trasladada definitivamente a Coímbra en 1537, ocupando los edificios del Palacio Real. Marcados por una mezcla entre los estilos barroco y neoclásico, los principales edificios de la universidad se erigen alrededor del Patio de las Escuelas; es el llamado Palacio de la Escuela, recinto al cual se accede a través de la Puerta de Hierro y donde destaca la Vía Latina, una gran columnata de finales del siglo XVIII cuyo nombre recuerda la época en que estaba prohibida la entrada de cualquier lengua que no fuera el latín.

El interior de la Biblioteca Joanina / Istock / Rudolf Ernst

Además de la Sala de los Capelos, del siglo XVII, o la Sala de examen privada, la verdadera joya de la Universidad es la biblioteca general, conocida con el nombre de Biblioteca Joanina. Construida durante el reinado de D. João V, la belleza de la biblioteca se muestra en las mesas de ébano, las estanterías doradas y los frescos de los techos. El espacio guarda unos 300.000 libros, los cuales están protegidos por dos colonias de murciélagos que viven dentro de la biblioteca.

Las mesas estaban cubiertas con un paño de fieltro verde, como mesas de billar. Pregunté por los motivos. Me respondieron que eran para proteger los libros de los excrementos de los murciélagos. ¿Por qué no eliminarlos?, dije. Sencillo, porque se comen los gusanos que atacan los libros. Umberto Eco, Nadie acabará con los libros

Unos jardines llenos de magia

En la zona meridional de la universidad se extiende el magnífico Jardín Botánico de la Universidad de Coímbra, inaugurado en el 1772 y con una extensión de 13,5 hectáreas. Sus bosques de coníferas, narcisos, plantas tropicales y ornamentales ofrecen un encuentro entre historia y naturaleza. Ideal para dar un paseo, repartidos por él podemos encontrar estatuas, efigies y monumentos que rinden homenaje a las grandes figuras literarias de la ciudad.

La fuente del Jardín Botánico / Istock / Antonio Duarte

Ciudad de cultura e historia

Dos de los monumentos más importantes que se pueden visitar en la ciudad de Coímbra son la Catedral Vieja y la Catedral Nueva. Un perfecto ejemplo del románico portugués, la Catedral Vieja data del siglo XII y es todo un símbolo de la resistencia durante los conflictos de la Reconquista. Por su parte, la Catedral Nueva fue en sus orígenes un colegio jesuita, hasta que en el 1772 fue reconvertida en catedral. Junto a estas, Coímbra alberga una enorme cantidad de iglesias, monasterios y conventos, todos ellos de una belleza insuperable.

La Catedral Vieja / Istock / DimaBerkut

Otro jardín muy interesante de visitar es la Quinta das Lágrimas, situada al otro lado del río. Según cuenta la leyenda, fue en estos jardines que el infante Pedro y la doncella gallega Inés de Castro encontraron un escondite para profesarse su amor. En representación de este amor prohibido, los jardines guardan la Fonte dos Amores.

Los jardines de la Quinta das Lágrimas / Istock / diegograndi

Gastronomía para todos los gustos

La cocina de Coímbra es la fusión perfecta entre costa e interior, combinando los sabores de la tierra y el mar para crear platos sencillos y a su vez inolvidables. La influencia del río Mondego en la gastronomía es notable, con la lamprea y la anguila protagonizando muchos de los platos tradicionales, como el arroz de lamprea. La región también destaca por sus quesos (como el Rabaçal), los aceites de oliva, y los vinos, perfectos para maridar cualquier comida.