La ciudad con 14 islas a la que querrás viajar este 2026: con una preciosa catedral barroca, un acogedor centro histórico y llena de museos

Fundado en el 1255, el centro histórico se extiende por las tres islas más importantes de la ciudad (Stadsholmen, Riddarholmen y Helgeandsholmen) y es aquí donde, además de pasear por sus hermosas calles adoquinadas, bordeadas por edificios medievales de todos los colores, podrás visitar lugares tan importantes como el Palacio Real, construido en el siglo XIII, o el Parlamento, el único edificio de su pequeña isla. Cerca de éstos encontrarás también dos de los templos religiosos más destacados de la ciudad: la Catedral de San Nicolás o Storkyrkan, de estilo barroco y construida hace más de siete siglos, y la iglesia Riddarholmen, datada del siglo XIII y que sirve como panteón de los reyes y reinas más importantes de la historia de Suecia.