La ciudad con 14 islas a la que querrás viajar este 2026: con una preciosa catedral barroca, un acogedor centro histórico y llena de museos
Una de las muchas ciudades conocidas con el sobrenombre de “la Venecia del norte”, su metro está considerado como la galería de arte más grande del mundo.
Suecia tiene una línea de costa de lo más curiosa, con constantes entrantes y salientes al Báltico, los cuales se componen, en la gran mayoría de ocasiones, por grandes conjuntos de pequeñas islas e islotes, lo que hace que la longitud de la línea de costa de este país de la península escandinava sea mucho mayor de lo que a simple vista mirando un mapa podría parecer.
A lo largo de esta costa aparentemente interminable se extiende la deslumbrante Estocolmo, la capital del país que, con una población que no llega al millón de habitantes, ofrece al visitante una experiencia de lo más mágica y única. Ubicada en catorce de las más de 24 mil islas e islotes que conforman el archipiélago de Estocolmo en el lago Mälar, el cual desemboca en el mar Báltico, es la ciudad ideal para descubrir en una corta escapada.
Al situarse en varias islas, Estocolmo está atravesada por varios canales, por lo que, como bastantes otras ciudades del norte del continente, recibe el sobrenombre de “la Venecia del norte”; pero hasta aquí llegan sus similitudes con la ciudad italiana. Estocolmo es una ciudad 100% escandinava, y esto queda claro nada más llegar. Recorrer el casco antiguo de la ciudad, conocido como Gamla Stan, es la mejor manera de adentrarse en los secretos que esconde la capital sueca.
Fundado en el 1255, el centro histórico se extiende por las tres islas más importantes de la ciudad (Stadsholmen, Riddarholmen y Helgeandsholmen) y es aquí donde, además de pasear por sus hermosas calles adoquinadas, bordeadas por edificios medievales de todos los colores, podrás visitar lugares tan importantes como el Palacio Real, construido en el siglo XIII, o el Parlamento, el único edificio de su pequeña isla. Cerca de éstos encontrarás también dos de los templos religiosos más destacados de la ciudad: la Catedral de San Nicolás o Storkyrkan, de estilo barroco y construida hace más de siete siglos, y la iglesia Riddarholmen, datada del siglo XIII y que sirve como panteón de los reyes y reinas más importantes de la historia de Suecia.
El contraste al ambiente medieval del Gamla Stan lo da el barrio de Södermalm, un antiguo barrio obrero situado al sur del casco antiguo y que actualmente es el barrio más moderno de la ciudad. Con una atmósfera bohemia, sus calles están repletas de tiendas de ropa, boutiques alternativas, casas de decoración y anticuarios, galerías de arte y cafés de diseño, todos ellos frecuentados por importantes artistas de vanguardia. Uno de los mayores puntos de interés del barrio es el Fotografiska, uno de los museos de fotografía contemporánea más importantes del mundo.
Ciudad verde y cultural
A parte de un paseo en barca por los canales que recorren la ciudad (una excelente opción para descubrir sus rincones de una manera más relajada y despreocupada), los diversos parques y espacios verdes que hay son lo mejor para recobrar fuerzas después de haber estado largas horas pateándote la ciudad. Uno de estos parques es el Kungsträdgården, uno de los más populares de la ciudad, que en invierno instala una pista de hielo y en primavera deslumbra con la belleza de sus cerezos en flor.
Pero si por algo destaca Estocolmo es por la gran cantidad de museos y galerías de arte que alberga. La ruta de arte de la ciudad empieza por sus estaciones de metro, considerado la galería de arte más grande del mundo, pues la gran mayoría de sus estaciones están decoradas con obras de artistas reconocidos. Algunas de las paradas más destacadas son las de Kungsträdgården, Stadion, Thorildsplan o Rådhuset.
Subiéndote abordo del metro puedes llegar, también, a los museos más famosos y curiosos de la ciudad, como el museo marítimo Vasa, que expone el impresionante buque del mismo nombre; el Nordiska Museet o el Skansen, que recrean la vida del pueblo sueco y nórdico a lo largo de la historia; o, con un aire más desenfadado y fiestero, el museo de ABBA, que rinde homenaje a una de las bandas de música más legendarias de toda la historia.
En el caso de que vayas con niños, o simplemente quieres sentirte como uno durante unas horas, el parque de atracciones Gröna Lund es tu mejor aliado. Inaugurado en el 1883, se trata del parque de atracciones más antiguo de Suecia, y está lleno de las mejores atracciones, desde montañas rusas de vértigo hasta hermosos tiovivos.
