La ciudad de Downton Abbey es una de las más bonitas que puedes recorrer en Europa y un destino ideal para los amantes de la historia y la literatura

Quién no ha mirado las escenas de exterior de Downton Abbey y ha soñado poder retroceder en el tiempo a esas ciudades de calle empedrada, tiempo taciturno y tienda de proximidad. Cuántos lectores de las Brontë no han soñado con las colinas neblinosas de Yorkshire. Es en el condado más grande de Inglaterra (apodado "el condado de Dios") donde se encuentra una ciudad que posibilita ese salto en el tiempo. Hablamos, cómo no, de York.

The Shambles, la calle que inspiró el Callejón Diagón de Harry Potter / Unsplash / Karl Moran

Qué ver en York, la gran joya medieval británica

Adentrarse en la ciudad de York es atravesar una muralla que tiene nada menos que 2000 años de antigüedad. La levantaron los romanos, que fundaron la ciudad bajo el nombre de Eboracum en el 71 d.C. No obstante, buena parte de la historia que late en el corazón de la ciudad no es romana, sino vikinga, la civilización que la tomó en 866 y le dio su nombre actual.

Para descubrir ese York vikingo, la atracción más popular es el Jorvik Viking Centre, un circuito que muestra la vida de la ciudad en el año 975 a escala real. Junto a él, la Clifford's Tower nos recuerda que casi todo lo que vemos es posteiror a los vikingos. En concreto, de la época cristinaa, inaugurada por la dinastía normanda de Guillermo I en el siglo XI, el mismo monarca que mandó construir este monumento para tomar el control de la urbe.

La ciudad de York desde las alturas / Unsplash / Al Elmes

La Catedral es otro imprescindible. Su colección de vidireras, la mayor y más importante de Inglaterra, hacen de esta visita un imprescindible para cualquier enamorado de la arquitectura. Si te apasiona la literatura, además, no te costará imaginar a las jóvenes hermanas Brontë, oriundas de esta ciudad, adentrándose en ella para escuchar el servicio navideño.

El interior de la catedral de York / Unsplash / Georg Eiermann

Pero el York más impresionante es el medieval. Y para paladearlo no hace falta adentrarse en ningún edificio. Basta con callejear la ciudad y perderse. Si nos hacemos los encontradizos, nos toparemos con calles como Pavement, que existe desde 1378 y conserva montones de casas de alrededor de esa fecha. Las distinguirás porque están pintadas de blanco y negro. También es un imprescindible The Shambles, la calle medieval más antigua de Inglaterra, que solía ser una avenida de carnicerías por cuyos adoquines inclinados corría la sangre de los animales. Hoy, en lugar de cuerpos expuestos, hay un pequeño mercado y un montón de comercios especializados.

Las callejuelas de York se recortan contra sus edificios emblemáticos / Unsplash / Illiya Vjestica

Cuándo visitar York

Inglaterra, como destino centroeuropeo que es, no es desapacible en ninguna época del año. No obstante, probablemente el momento en que la visita a York sea más agradable sea durante la primavera, cuando las temperaturas son templadas y hay suficientes horas de luz para visitar la ciudad, pero son aún suficientemente escasas para obligarte a vivir el York del anochecer, un momento en que su tradición bruja emerge.

Lo más impresionante de York se descubre callejeando / Unsplash / Georg Eiermann

Cuánto cuesta viajar a York

Al encontrarse a medio camino entre Londres y Edimburgo, el Club VIAJAR y PANGEA lo plantean como una parada intermedia entre estas dos ciudades. Un itinerario así, que recorra de sur a norte Gran Bretaña descubriendo las tres grandes ciudades en 6 días, puede plantearse desde 1.550 €.

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No obstante, la ventaja de reservar a través de Club VIAJAR y PANGEA es precisamente que todos los itinerarios son completamente personalizables. Partiendo de una idea inspiradora que hayas leído en la revista, puedes crear un viaje completamente a medida asesorado por los embajadores de PANGEA. Gracias a sus consejos podrás sacar el máximo partido a tu viaje, contemplando las visitas que más se comunican con tus intereses, descartando las paradas que ya conoces o añadiendo ese rincón local que casi nadie conoce, pero ellos saben que a ti te encantaría.

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