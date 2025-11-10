La ciudad que estará 2 meses sin ver el sol: una joya repleta de auroras boreales, una catedral con forma de iceberg y una tradición pesquera impresionante
Un lugar de ensueño para los amantes del frío... y de las noches eternas.
Si no sabes qué lugar es el ideal para viajar en noviembre pero tienes claro que necesitas un giro de 180 grados y dejar tu vida cotidiana apartada durante unos días, nosotros te traemos una ciudad que no deja indiferente a nadie.
Muy al norte de Europa y con temperaturas por debajo de los cero grados centígrados, se encuentra una ciudad de casi 80.000 habitantes en la que el sol no llega nunca a salir. Esta ciudad noruega es uno de los destinos preferidos de las personas más aventureras.
Donde la noche es eterna
Hablamos de Tromsø, también conocida como la capital ártica. Este lugar, considerado un paraíso por muchos, sufre dos fenómenos que pocos lugares viven: la noche polar y el sol de medianoche.
Durante la noche polar no existen los días. Si bien es cierto que el cielo no está completamente oscuro, el sol nunca llega a salir. El sol de medianoche es exactamente lo mismo pero al contrario, con luz las 24 horas del día.
Ambos periodos duran seis semanas, y casualmente la noche polar comienza a finales de este mes, por lo que si eres una persona nocturna y no te encanta el sol, ya puedes empezar a organizar tu itinerario para Tromsø, porque te aseguramos que hay infinitud de cosas por hacer.
Esta ciudad nórdica caracterizada por su tiempo, es perfecta para los apasionados de la nieve, la lluvia y el frío. Además, su diferencia respecto a España hace que la vida allí sea completamente diferente, por lo que no es nada a lo que estemos acostumbrados.
Un cuento de hadas congelado
Entre las maravillas que este lugar ofrece, aparte de toda la naturaleza propia del norte de Europa, podemos encontrar diferentes actividades de lo más variopintas.
Catedral del Ártico
Aunque su nombre real sea Iglesia de Tromsdalen, la conocida como la Catedral del Ártico es un lugar imprescindible para visitar si vienes a Tromsø. Su característica forma de pirámide (o iceberg) y su precioso interior con vidrieras la convierte en un original y fascinante reclamo turístico.
Ver auroras boreales
Por supuesto, no te puedes ir de este lugar sin haber intentado ver las famosas auroras boreales. Puedes intentar encontrarlas por tu cuenta, pero en la ciudad se ofrecen gran cantidad de visitas guiadas por si prefieres tener una ayuda. Las auroras son impresionantes, y merece la pena verlas al menos una vez en la vida.
Avistamiento de orcas
Entre noviembre y enero, se ofrecen excursiones para avistar orcas y ballenas. Debido a que no es una actividad que se pueda hacer siempre, estas fechas son las perfectas para hacerlo porque a partir de febrero abandonan los fiordos.
Teleférico Fjellheisen
Si quieres tener unas vistas alucinantes, debes coger el teleférico Fjellheisen. Situado a 40 minutos andando del centro, te llevará hasta lo alto del monte Floya, desde donde podrás encontrar una imagen impresionante de la ciudad y la naturaleza que la rodea.
Crucero por los fiordos
Si dispones de tiempo, un crucero por los fiordos es muy enriquecedor. Aparte de ser una experiencia de lo más divertida y permitirte acercarte a la naturaleza del ártico lo máximo posible, sirve para conocer y entender la historia de la industria pesquera de la ciudad.
Estas son solo cinco cosas que creemos que puedes hacer y visitar en Tromsø. Sin embargo, este paraíso en el norte de Europa tiene mucho más que ofrecer. Si te gusta el frío y quieres una vacaciones de ensueño, ya sabes qué lugar debes visitar. Eso sí, ¡recuerda llevar mucha ropa de abrigo!
Síguele la pista
Lo último