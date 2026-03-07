Lo llaman el 'Manhattan romano': la desconocida ciudad imperial que albergó los mayores rascacielos de la época y que hoy revela cómo vivían en el pasado

Su comparación con “Manhattan” no es por un tema de estética. Tiene que ver con algo mucho más concreto: la densidad urbana y la construcción en altura. Durante los siglos I y II d.C., cuando Roma superaba el millón de habitantes, Ostia se convirtió en un núcleo logístico esencial. Decenas de miles de personas vivían aquí (se habla de 75.000) vinculadas al comercio marítimo, la administración portuaria y los servicios asociados al abastecimiento de Roma. La verticalidad era por tanto una respuesta práctica a la presión demográfica y a la proximidad del puerto.