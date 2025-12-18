Esta ciudad de Costa Rica se fundó hace 3.000 años y casi nadie la conoce: tiene un acueducto aún funcional y es un paraíso para observar las aves

Aunque la mayoría de ellos son ya destinos en el punto de mira de los viajeros, todavía quedan rincones que solo los locales explotan. En la próxima Expedición Viajar a Costa Rica nos desplazamos a uno de ellos. El viaje estará formado por un selecto grupo de expedicionarios y tendrá lugar el próximo mes de mayo. Acompañando al grupo estará la escritora y formadora en escritura creativa Bárbara Gil, autora del libro La Leyenda del Volcán, ambientado en este país; y premio Rei en Jaime de Calvià.