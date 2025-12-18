Esta ciudad de Costa Rica se fundó hace 3.000 años y casi nadie la conoce: tiene un acueducto aún funcional y es un paraíso para observar las aves
Lejos de las playas más fotografiadas y en un mar de verde existe un lugar que es testimonio presente de otro tiempo. Te invitamos a descubrirlo en la próxima Expedición VIAJAR a Costa Rica.
Los amantes de la historia planifican sus itinerarios viajeros ubicando rincones en los que el pasado sigue vivo. Hablamos de lugares como Tulum en México, Butrinto en Albania, Mérida en España... esos sitios detenidos en el tiempo donde podemos caminar sobre capas de civilizaciones.
Aunque la mayoría de ellos son ya destinos en el punto de mira de los viajeros, todavía quedan rincones que solo los locales explotan. En la próxima Expedición Viajar a Costa Rica nos desplazamos a uno de ellos. El viaje estará formado por un selecto grupo de expedicionarios y tendrá lugar el próximo mes de mayo. Acompañando al grupo estará la escritora y formadora en escritura creativa Bárbara Gil, autora del libro La Leyenda del Volcán, ambientado en este país; y premio Rei en Jaime de Calvià.
Este rincón tan especial al que Gil nos trasladará es el Monumento Nacional Guayabo. Un paraíso tropical dominado por un silencio denso interrumpido por el canto de las aves; y una red de caminos de piedra que nos desvela una antiquísima civilización sofisticada, capaz de dominar la ingeniería hidráulica, la astronomía y la espiritualidad mucho antes de la llegada de los europeos.
Qué es el Monumento Nacional Guayabo
El Monumento Nacional Guayabo es el sitio arqueológico más importante de Costa Rica y, paradójicamente, uno de los menos conocidos fuera del país. Situado en las faldas del volcán Turrialba, este asentamiento fue habitado entre el 1000 a.C. y el 1400 d.C., lo que lo convierte en una ciudad con cerca de 3.000 años de historia.
Se encuentra en la región de Santa Teresita del cantón de Turrialba, en la provincia de Cartago, a apenas 65 kilómetros de San José.
Recorrer sus 232 hectáreas –que, por cierto, fueron declaradas Monumento Nacional en 1973– es adentrarse en una jungla donde la vegetación centenaria ha sido testigo de la historia. A medida que el viajero camina, aparecen calzadas empedradas, montículos ceremoniales, tumbas circulares y estructuras precisas.
El acueducto funcional de Guayabo
Uno de los elementos que más sorprende al visitante es la compleja red de acueductos que lo recorre, toda una obra maestra de la ingeniería precolombina. Algunos de estos canales, abiertos y cerrados, siguen siendo funcionales hoy en día. En su día, se usaban para llevar el agua hasta unos tanques rectangulares de piedra donde se almacenaban para su posterior consumo.
La construcción es tan sofisticada que en el año 2009 el monumento fue reconocido como Patrimonio Mundial de la Ingeniería por la Sociedad Americana de Ingeniería Civil.
Quién vivió en Guayabo
En su época de mayor esplendor —hace alrededor de 1.000 años—, Guayabo fue una de las jefaturas más poderosas de la región, a juzgar por la calidad de los materiales encontrados. Se estima que en sus alrededores existieron aldeas de entre 2.000 y 10.000 habitantes que hacían vida articulada en torno a este centro político.
Por aquel entonces, la sociedad estaba formada por trabajadores de diferentes especialidades y gobernada por un cacique que ejercía tanto el poder político como el religioso.
Al encontrarse justo en mitad del istmo centroamericano, esta población ejerció como punto de intercambio cultural para todo el continente. En el yacimiento se han encontrado objetos con influencias de mayas, aztecas, chibchas e incluso incas, civilizaciones que se ubicaban tanto en Norteamérica como en Sudamérica. No obstante, por algún motivo, la ciudad cayó en decadencia y fue abandonada alrededor del año 1400 d.C., antes de la llegada de los españoles. Hubo que esperar al siglo XIX para que se descubrieran sus ruinas.
Qué ver hoy en el Monumento Nacional de Guayabo
Solo una pequeña parte de las 232 hectáreas ha sido excavada, lo que sugiere que Guayabo todavía guarda muchos secretos bajo tierra.
El área arqueológica está salpicada de petroglifos, piedras grabadas, monolitos y esculturas. Uno de los monolitos más famosos es el que representa a un jaguar a un lado y un lagarto al otro, una pieza cuya simbología sigue siendo un misterio.
Guayabo es también un santuario natural. Su bosque denso y siempre verde alberga una gran diversidad de aves como el tucán, la oropéndola, el trogón, el momoto, el yigüirro o la chachalaca. Y, correteando entre los árboles, encontramos mamíferos como el perezoso, el armadillo, el pizote, el coyote o la ardilla.
