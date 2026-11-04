De una ciudad colonial a una fábrica de carne: Estos son los cinco grandes tesoros de Uruguay que no salen en las postales y que la UNESCO considera únicos

Uruguay custodia de forma discreta cinco secretos que solo se revelan ante el viajero capaz de salirse de las rutas más evidentes. Se trata de tres bienes culturales materiales y dos expresiones vivas inscritas como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Una lista de tesoros que cuentan la historia de un país cicatrizado por el río de la Plata y el río Uruguay, y marcado por las inmigraciones, la música y la arquitectura. Descubrirlos supone recorrer gran parte de su territorio y palpitar con su alma de una manera única.

Barrio histórico de la ciudad de Colonia del Sacramento, el bastión que obsesionó a dos imperios

Cruzar el Portón de Campo y caminar sobre las piedras irregulares del casco histórico de Colonia supone viajar en el tiempo. ¿Pero hay mejor forma de adentrarse en su historia que dejándose perder por sus luces al atardecer? Estas callejuelas, custodiadas por fachadas desvencijadas, conducen a coquetas tiendas, restaurantes y cafeterías. Su trazado irregular, alejado de las vías cuadradas de otras ciudades coloniales del continente, responde a la geografía del terreno y a las necesidades defensivas. Destaca la Calle de los Suspiros, cuyo nombre ha alimentado leyendas sobre prostitutas, marineros o condenados a muerte. Tampoco hay que dejar de asomarse al litoral, custodiado por el Faro de Colonia, una torre de luz que asoma imponente entre las ruinas del antiguo convento de San Francisco.

Las calles de piedra de Colonia de Sacramento son absolutamente hipnóticas / iStock

Esta ciudad ubicada en una pequeña península frente a Buenos Aires, fue fundada por Portugal en enero de 1680. Su localización privilegiada despertó rápidamente la codicia de lusos y españoles, quienes se disputaron el dominio del río de la Plata. La estupenda conservación de su paisaje urbano y su fabulosa fusión cultural le valió el título de Patrimonio de la Humanidad en 1995.

Paisaje cultural industrial de Fray Bentos, la cocina que alimentó a media Europa durante la Primera Guerra Mundial

Cualquier estampa de la ciudad portuaria de Fray Bentos está presidida por una imponente chimenea asomando sobre el río Uruguay. Al caer la tarde, la imagen se vuelve especialmente magnética, revelando el verdadero valor patrimonial de este complejo, convertido en un magnífico paisaje industrial. Visitarlo supone adentrarse en viejos almacenes, espacios dedicados a la producción, vieja maquinaria o viviendas obreras donde ir hilando su pasado.

Su historia arrancó en 1859 como modesta planta de saladero. Pocos años más tarde llegó la revolución de la mano del extracto de carne Liebig, hito que modernizó la alimentación mundial, empezando a exportarse a Europa en conserva. En el siglo XX, bajo el nombre de Frigorífico Anglo, el complejo dio un salto tecnológico al iniciar envíos internacionales de carne congelada. Alrededor de la fábrica se desarrolló toda una ciudad con sus instituciones, viviendas y servicios. Reconocido como Patrimonio en 2015, este enclave propone conocer una faceta de Uruguay más desconocida y auténtica.

La obra del ingeniero Eladio Dieste: Iglesia de Atlántida, un milagro de ladrillo en medio de la calma

Si la reconversión de una fábrica en Patrimonio Mundial demuestra la belleza de la historia industrial, el reconocimiento que ha adquirido este edificio religioso es la confirmación de que la arquitectura humilde puede consagrarse como genialidad absoluta. Se trata de la Iglesia de Cristo Obrero y Nuestra Señora de Lourdes, una obra del ingeniero civil Eladio Dieste levantada con materiales y mano de obra local en 1960 para la comunidad trabajadora. Sería catalogada como Patrimonio Mundial en 2021 debido a su excepcional innovación constructiva basada en cerámica armada y una geometría matemática capaz de soportar la estructura por sí misma.

Localizada en la localidad de Estación Atlántida, departamento de Canelones, a unos 45 kilómetros de la capital uruguaya, parece pasar desapercibida en las guías sobre el país. En cambio, frente al majestuoso edificio uno se descubre conteniendo la respiración. Sus ondulantes paredes y su campanario cónico, separado de la nave princiapl son, junto a su baptisterio subterráneo, un prodigio de la ingeniería.

El Candombe y su espacio sociocultural, el ritmo de Montevideo

Nombrado Patrimonio de la UNESCO en 2009, el candombe está vinculado a algunos barrios concretos de Montevido, siendo más que una excusa para recorrerlos.

Los grupos de candombe son especialmente populares durante el desfile de Llamadas en el Carnaval de Uruguay / Istock / Daniel Ferreira-Leites Ciccarino

Sur, Palermo y Cordón guardan el sonido de las llamadas de los tambores que recorren sus calles, haciendo de estos barrios un magnífico escenario de la cultura uruguaya. El candombe está ligado a las comunidades afrodescendientes de Montevideo, siendo una expresión identitaria y de cohesión comunitaria.

El Tango, el sentimiento rioplatense compartido con Argentina

El tango guarda el pulso del río de la Plata, y es que su origen está vinculado a las clases populares de Buenos Aires y Montevideo, ciudades unidas por la corriente fluvial. Esta expresión de origen urbano, popular y mestizo forma parte vital de la historia de dos países y se puede buscar más allá de los puntos turísticos que ofrecen el típico espectáculo. Acercarse a milongas, teatros y barrios premiará con la autenticidad de este arte reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2009.