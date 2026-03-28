La ciudad colonial más bella de América Latina: fachadas de colores, iglesias barrocas y un casco histórico que parece detenido en el tiempo

Cuando se piensa en viajes a México, es habitual imaginar playas caribeñas, ruinas mayas o grandes ciudades llenas de energía. Sin embargo, el país también guarda ciudades coloniales que sorprenden por su historia y su belleza arquitectónica. Una de las más especiales es San Miguel de Allende, un lugar donde cada calle parece pensada para caminar sin prisa. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, esta ciudad se ha convertido en uno de los destinos culturales más atractivos del país y durante años ha sido elegida como una de las ciudades más bonitas del mundo.