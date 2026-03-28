La ciudad colonial más bella de América Latina: fachadas de colores, iglesias barrocas y un casco histórico que parece detenido en el tiempo
En el corazón del estado mexicano de Guanajuato existe una ciudad donde las calles empedradas, las fachadas de colores cálidos y las iglesias barrocas crean uno de los paisajes urbanos con más encanto de México.
Cuando se piensa en viajes a México, es habitual imaginar playas caribeñas, ruinas mayas o grandes ciudades llenas de energía. Sin embargo, el país también guarda ciudades coloniales que sorprenden por su historia y su belleza arquitectónica. Una de las más especiales es San Miguel de Allende, un lugar donde cada calle parece pensada para caminar sin prisa. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, esta ciudad se ha convertido en uno de los destinos culturales más atractivos del país y durante años ha sido elegida como una de las ciudades más bonitas del mundo.
Mónica Prieto, embajadora de México en PANGEA, asegura que San Miguel de Allende es uno de esos lugares que sorprenden incluso a quienes ya han viajado varias veces al país. No solo por su arquitectura colonial perfectamente conservada, sino también por la energía cultural y artística que se respira en sus calles, plazas y galerías.
Un paseo entre casas de colores y calles empedradas
Recorrer San Miguel de Allende es, sobre todo, caminar. Las calles estrechas serpentean entre casas pintadas en tonos ocres, rojizos y amarillos que cambian según la luz del día.
Muchas de estas viviendas coloniales conservan portones de madera, balcones de hierro forjado y patios interiores llenos de plantas y fuentes. Este tipo de arquitectura se remonta al periodo virreinal, cuando la ciudad prosperó gracias a las rutas comerciales que atravesaban el centro de México.
A cada paso aparecen pequeñas tiendas de artesanía, galerías de arte y cafés donde detenerse un rato. ¿Sabías que San Miguel de Allende se convirtió durante el siglo XX en uno de los centros artísticos más importantes de México, atrayendo a creadores de distintos países?
La silueta inconfundible de la Parroquia de San Miguel Arcángel
Si hay una imagen que define la ciudad es la de la Parroquia de San Miguel Arcángel. Su fachada rosada, de inspiración neogótica, domina el perfil del centro histórico y se ha convertido en el gran símbolo de San Miguel de Allende.
Lo curioso es que su diseño actual no fue realizado por un arquitecto profesional, sino por un maestro cantero local que se inspiró en ilustraciones de catedrales europeas para crear esta estructura tan singular.
Club VIAJAR y PANGEA recomiendan incluir San Miguel de Allende en cualquier ruta por el centro de México, y uno de los lugares donde mejor se entiende el encanto de la ciudad es precisamente esta plaza. Frente a la parroquia se encuentra el Jardín, el corazón social de San Miguel, donde la vida cotidiana fluye con naturalidad entre músicos callejeros, familias paseando y viajeros que se detienen a observar el ambiente.
Historia, arte y una escena cultural muy viva
San Miguel de Allende también ocupa un lugar importante en la historia de México. La ciudad fue uno de los escenarios clave en los primeros movimientos de la independencia del país a comienzos del siglo XIX.
Con el paso del tiempo, esa herencia histórica se combinó con una intensa vida cultural. Hoy la ciudad alberga festivales internacionales de música, cine y literatura, además de escuelas de arte que atraen a estudiantes de distintos países.
Muchas de las antiguas casas coloniales del centro histórico han sido restauradas y transformadas en galerías, hoteles boutique o restaurantes que respetan la arquitectura original. Este equilibrio entre historia y creatividad contemporánea es una de las razones por las que la ciudad sigue atrayendo a viajeros de todo el mundo.
Un atardecer que explica el encanto San Miguel de Allende
Al final de la tarde, la ciudad se prepara para uno de sus momentos más especiales. Desde una de las terrazas del centro histórico se puede ver cómo la luz dorada ilumina las fachadas coloniales mientras la silueta de la Parroquia de San Miguel Arcángel destaca sobre los tejados.
Poco a poco, la plaza principal se llena de música, conversaciones y paseos tranquilos. Las campanas de la iglesia marcan el ritmo del atardecer y el ambiente se vuelve especialmente acogedor.
Es en ese momento cuando San Miguel de Allende muestra por qué sigue siendo considerada una de las ciudades más bellas de América Latina.
¿Estás pensando en viajar a México y quieres diseñar un viaje a tu medida? Entra en PANGEA y haz realidad los viajes que siempre has leído en VIAJAR.