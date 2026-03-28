San Miguel de Allende, México.
San Miguel de Allende, México. / Istock / Ferran Traité Soler

La ciudad colonial más bella de América Latina: fachadas de colores, iglesias barrocas y un casco histórico que parece detenido en el tiempo

En el corazón del estado mexicano de Guanajuato existe una ciudad donde las calles empedradas, las fachadas de colores cálidos y las iglesias barrocas crean uno de los paisajes urbanos con más encanto de México.

Cuando se piensa en viajes a México, es habitual imaginar playas caribeñas, ruinas mayas o grandes ciudades llenas de energía. Sin embargo, el país también guarda ciudades coloniales que sorprenden por su historia y su belleza arquitectónica. Una de las más especiales es San Miguel de Allende, un lugar donde cada calle parece pensada para caminar sin prisa. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, esta ciudad se ha convertido en uno de los destinos culturales más atractivos del país y durante años ha sido elegida como una de las ciudades más bonitas del mundo.

Fachada de la casa con flores en la pared, San Miguel de Allende Guanajuato

Fachada de la casa con flores en la pared, San Miguel de Allende Guanajuato

 / PANGEA The Travel Store

Mónica Prieto, embajadora de México en PANGEA, asegura que San Miguel de Allende es uno de esos lugares que sorprenden incluso a quienes ya han viajado varias veces al país. No solo por su arquitectura colonial perfectamente conservada, sino también por la energía cultural y artística que se respira en sus calles, plazas y galerías.

Un paseo entre casas de colores y calles empedradas

Recorrer San Miguel de Allende es, sobre todo, caminar. Las calles estrechas serpentean entre casas pintadas en tonos ocres, rojizos y amarillos que cambian según la luz del día.

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Muchas de estas viviendas coloniales conservan portones de madera, balcones de hierro forjado y patios interiores llenos de plantas y fuentes. Este tipo de arquitectura se remonta al periodo virreinal, cuando la ciudad prosperó gracias a las rutas comerciales que atravesaban el centro de México.

A cada paso aparecen pequeñas tiendas de artesanía, galerías de arte y cafés donde detenerse un rato. ¿Sabías que San Miguel de Allende se convirtió durante el siglo XX en uno de los centros artísticos más importantes de México, atrayendo a creadores de distintos países?

El Estado de Guanajuato esconde la que, para muchos, es la postal más bonita de México. Aunque este país atesora tantas joyas que no hay forma de quedarse con una, San Miguel de Allende lo pone fácil para ser una de las más adoradas. Una ciudad que no ha perdido sus aires de pueblo, en los que predominan todos los rojos, amarillos y ocres imaginables, sólidos caserones de los siglos XVII y XVIII y sus adoquinadas calles con enormes ventanales enrejados con patios frondosos de buganvillas.

El Estado de Guanajuato esconde la que, para muchos, es la postal más bonita de México. Aunque este país atesora tantas joyas que no hay forma de quedarse con una, San Miguel de Allende lo pone fácil para ser una de las más adoradas. Una ciudad que no ha perdido sus aires de pueblo, en los que predominan todos los rojos, amarillos y ocres imaginables, sólidos caserones de los siglos XVII y XVIII y sus adoquinadas calles con enormes ventanales enrejados con patios frondosos de buganvillas.

 / MattGush / ISTOCK

La silueta inconfundible de la Parroquia de San Miguel Arcángel

Si hay una imagen que define la ciudad es la de la Parroquia de San Miguel Arcángel. Su fachada rosada, de inspiración neogótica, domina el perfil del centro histórico y se ha convertido en el gran símbolo de San Miguel de Allende.

Lo curioso es que su diseño actual no fue realizado por un arquitecto profesional, sino por un maestro cantero local que se inspiró en ilustraciones de catedrales europeas para crear esta estructura tan singular.

Despertamos desde una preciosa ciudad mexicana situada en el estado de Guanajuato. Es San Miguel de Allende, en la que su pasado colonial, que se puede percibir en muchas de sus edificaciones, convive con su más pura esencia mexicana. A esta ciudad la envuelve una intensa vida cultural y artística, que la ha convertido en Patrimonio Cultural de la Humanidad de la Unesco.

La preciosa ciudad mexicana situada en el estado de Guanajuato. Es San Miguel de Allende, en la que su pasado colonial, que se puede percibir en muchas de sus edificaciones, convive con su más pura esencia mexicana. A esta ciudad la envuelve una intensa vida cultural y artística, que la ha convertido en Patrimonio Cultural de la Humanidad de la Unesco.

 / ferrantraite / ISTOCK

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Club VIAJAR y PANGEA recomiendan incluir San Miguel de Allende en cualquier ruta por el centro de México, y uno de los lugares donde mejor se entiende el encanto de la ciudad es precisamente esta plaza. Frente a la parroquia se encuentra el Jardín, el corazón social de San Miguel, donde la vida cotidiana fluye con naturalidad entre músicos callejeros, familias paseando y viajeros que se detienen a observar el ambiente.

Historia, arte y una escena cultural muy viva

San Miguel de Allende también ocupa un lugar importante en la historia de México. La ciudad fue uno de los escenarios clave en los primeros movimientos de la independencia del país a comienzos del siglo XIX.

Con el paso del tiempo, esa herencia histórica se combinó con una intensa vida cultural. Hoy la ciudad alberga festivales internacionales de música, cine y literatura, además de escuelas de arte que atraen a estudiantes de distintos países.

Muchas de las antiguas casas coloniales del centro histórico han sido restauradas y transformadas en galerías, hoteles boutique o restaurantes que respetan la arquitectura original. Este equilibrio entre historia y creatividad contemporánea es una de las razones por las que la ciudad sigue atrayendo a viajeros de todo el mundo.

Mujer vendiendo muñecas en las calles de San Miguel de Allende, en Guanajuato, México

Mujer vendiendo muñecas en las calles de San Miguel de Allende, en Guanajuato, México

 / ferrantraite

Un atardecer que explica el encanto San Miguel de Allende

Al final de la tarde, la ciudad se prepara para uno de sus momentos más especiales. Desde una de las terrazas del centro histórico se puede ver cómo la luz dorada ilumina las fachadas coloniales mientras la silueta de la Parroquia de San Miguel Arcángel destaca sobre los tejados.

San Miguel de Allende

San Miguel de Allende

 / Luis Davilla

Poco a poco, la plaza principal se llena de música, conversaciones y paseos tranquilos. Las campanas de la iglesia marcan el ritmo del atardecer y el ambiente se vuelve especialmente acogedor.

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Es en ese momento cuando San Miguel de Allende muestra por qué sigue siendo considerada una de las ciudades más bellas de América Latina.

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