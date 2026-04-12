La ciudad a un paso de España que parece un paseo por una película de Wes Anderson: casas de colores con vistas al mar y playas paradisíacas

Uno de los rasgos más reconocibles de Cascais es la relación con el mar, y el tipo de edificios que tienen sus calles (de un material y altura similar) hace que el conjunto resulte bastante uniforme y la postal sea aún más bonita. Las fachadas combinan colores en tonos pastel, detalles en azulejo y elementos tradicionales portugueses. Todo evoca una estética que te hace pensar que estás dentro de una película de Wes Anderson.