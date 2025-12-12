La ciudad centroeuropea que deberías visitar este invierno: una escapada musical a orillas del Danubio

Fundada por los romanos en el siglo I d.C. con el nombre de Vindobona, la ciudad de Viena ha sido, desde su nacimiento, una de las principales ciudades de Europa; no solo fue testigo del auge de poder de la Casa de Habsburgo alrededor del continente, sino que también ha sido el principal escenario de varias guerras y batallas, así como una de las capitales musicales del mundo.