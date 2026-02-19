La ciudad con el centro histórico más antiguo, grande y rico de Europa: es Patrimonio de la Humanidad y tiene 500 iglesias, 4 castillos y una catedral
Fundada por los griegos, desde siempre ha sido un importante puerto comercial, y su encanto marinero hoy sigue prácticamente intacto.
No hay en Europa ninguna otra ciudad como esta. Su historia se remonta más de 27 siglos atrás, y tiene un centro histórico verdaderamente monumental, dicho en todos los sentidos del término: se extiende por más de 17 kilómetros y alberga casi 500 iglesias históricas. Eso hace que su patrimonio sea sencillamente exquisito.
De hecho, esta es la segunda ciudad europea con mayor densidad de templos religiosos, aunque no supera en número a la eterna Roma que, entre todas sus calles y plazas, acoge alrededor de 900.
Una ciudad Patrimonio de la Humanidad
No es de extrañar que esta otra ciudad de la que hablamos hoy sea Patrimonio de la Humanidad. Y lo es porque desde la Edad Media es un centro crucial para el arte y la arquitectura. Caminar por las calles del centro histórico de Nápoles es lo mismo que atravesar más de 2.000 años de historia.
Ciudad de romanos, griegos y hasta españoles
La historia de Nápoles se remonta al siglo VIII a.C, aunque fue después, con la llegada de los griegos en el año 470 a. C cuando refundaron la ciudad y le dieron el nombre de ‘Neapolis’ (nueva ciudad, tal cual), nombre del que deriva el actual Nápoles.
Siempre ha sido una de las ciudades porturarias más importantes del Mediterráneo. Y eso se nota en el esplendor de muchas de sus construcciones. Desde la plaza del Plebiscito, con su icónica columnata que acoge la Basílica Real pontificia de San Francisco de Paula (un gran ejemplo de la arquitectura neoclásica en Italia), o el Palacio Real, del siglo XVII, la residencia histórica de los virreyes españoles.
También lo es el Hotel Excelsior (hoy bajo la marca Eurostars), el favorito de la Dolce Vita italiana desde comienzos del siglo XX. Un hotel que ha sobrevivido a dos guerras mundiales, ha sido escenario de rodajes míticos (Los Soprano, entre otros) y puede presumir de ser el favorito de rostros famosos como Sophia Loren, Maradona,Jennifer Lopez o Lady Gaga.
Muy cerca, la Biblioteca Nacional Vittorio Emanuele III, el Teatro San Carlo (fundado en 1737, es el teatro de ópera más antiguo del mundo que sigue activo) o la Galleria Umberto I, un pasaje comercial bajo una estructura mastodóntica de hierro y vidrio levantada a finales del siglo XIX. Junto con la Galleria Vittorio Emanuelle II de Milán, es una de las grandes muestras de la arquitectura decimonónicas en Italia.
La calle más visitada de Nápoles
Cada plaza de Nápoles tiene una iglesia y un palacio, pero las más bonitas están en los alrededores de Spaccanapoli o vía Duomo, la calle más visitada por los turistas y la que concentra la mayor parte de iglesias y conventos (jesuitas, franciscanos, dominicos, cartujos…).
Es una arteria estrecha, pero icónica: es la que divide el centro histórico de la antigua ciudad romana de Nápoles (el antiguo decumano inferior). Aquí está la iglesia de Gesú Nuovo (esa que por fuera parece un palacio renacentista, porque lo fue, pero que por dentro esconde una bellísima iglesia barroca) y es la calle que lleva hasta el Duomo o catedral Metropolitana de Santa María de la Asunción.
La ciudad de los cuatro castillos
Históricamente, la ciudad de Nápoles ha estado blindada por fortalezas de carácter defensivo, eso explica la existencia de cuatro castillos. El más famoso de todos es el Castello Nuovo, construido en el siglo XIII como edificio defensivo y a la vez residencia real.
De carácter medieval, se le llamó nuevo porque cuando se construyó ya existían otros dos castillos en la ciudad: el Castello dell’Ovo, levantado en el siglo XII por los normandos en la pequeña isla Margarita, y el Castillo Capuano, que también acabó siendo residencia de la nobleza.
El cuarto castillo de Nápoles es el de San Telmo, cuya construcción se remonta al año 1275, aunque reconstruido en el siglo XVI. Es el lugar desde el que se tienen las mejores vistas de la ciudad, el mar Tirreno y el Vesubio, a lo lejos.
