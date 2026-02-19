La ciudad con el centro histórico más antiguo, grande y rico de Europa: es Patrimonio de la Humanidad y tiene 500 iglesias, 4 castillos y una catedral

Es una arteria estrecha, pero icónica: es la que divide el centro histórico de la antigua ciudad romana de Nápoles (el antiguo decumano inferior). Aquí está la iglesia de Gesú Nuovo (esa que por fuera parece un palacio renacentista, porque lo fue, pero que por dentro esconde una bellísima iglesia barroca) y es la calle que lleva hasta el Duomo o catedral Metropolitana de Santa María de la Asunción.