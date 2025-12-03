La ciudad con la catedral más bonita de España está en Galicia: con un mercado emblemático, calles llenas de historia y vistas increíbles
Un lugar que, sin haber terminado el año, ya ha recibido a más de medio millón de peregrinos.
Si hay algo que no se puede negar de España es que es un país con una gran historia influenciada por todas las culturas que lo han habitado. Concretamente en el norte del país encontramos una ciudad que, además de tener un gran encanto y una arquitectura impresionante, está caracterizada por toda la historia que la acompaña.
Ubicada en Galicia, exactamente en la provincia de A Coruña, este lugar ha sido un sitio en el que han convivido una gran cantidad de culturas. En ella han habitado romanos, suevos o musulmanes, entre otros, siendo los segundos quienes la fundaron oficialmente en el siglo V. Sin embargo, su fama internacional se la debe a un apóstol cristiano, pues gracias a él el lugar se convirtió en santo.
Un camino con mucha historia
Hablamos de Santiago de Compostela, una ciudad que, aunque todos conocemos por nombre, en muchos casos no somos conscientes de todo lo que ofrece. En ella se encontraron los restos del apóstol Santiago en el siglo IX, los cuales el Papa aceptó convirtiendo a la localidad gallega en un lugar santo.
Tras peregrinar desde Oviedo, el rey Alfonso II el Casto realizó la primera ruta a la ciudad, dando “origen” a todas las que surgirían después y al conocido Camino de Santiago, el principal reclamo de esta maravillosa localidad que, incluso después de aproximadamente 1.200 años, se sigue haciendo.
Una ciudad llena de maravillas
Aparte de tener una gran historia, Santiago de Compostela está repleta de una belleza que debes ver al menos una vez en la vida. Camines por donde camines, vas a quedarte embobado con lo bonitas que son sus calles. No obstante, te recomendamos 4 sitios que, en caso de que decidas visitar Santiago de Compostela, no puedes perderte.
Catedral de Santiago
Si visitas la ciudad es imposible no quedarte asombrado con su catedral, la cual comenzó a ser construida en el año 1075. Considerada una de las más bonitas de España, mezcla el estilo románico con elementos góticos y barrocos, convirtiéndose así en un monumento impresionante. Además, en ella se encuentra el famoso botafumeiro, el incensario más grande del país.
Museo do Pobo Galego
Este museo ubicado en el antiguo convento de San Domingos de Bonaval es imprescindible para tu viaje. Dentro de él podrás adentrarte de lleno en la cultura de Galicia y en la forma de vida de sus habitantes. Si aparte de conocer los principales monumentos también te interesa conocer más la historia de la ciudad, este sitio es perfecto para ti.
Mercado de Abastos
Este mercado es el segundo lugar más visitado de toda la localidad, y entendemos perfectamente la razón. En él, podrás encontrar productos frescos de todo tipo y hasta consumir marisco recién cocinado. Si te interesa la gastronomía, este sitio es indispensable en tu itinerario. Además, si lo visitas, verás que tiene un encanto de lo más pintoresco.
Parque da Alameda
Si durante tu visita necesitas desconectar y además quieres apreciar unas vistas increíbles de la ciudad, este parque es perfecto. Además, en él podrás aprovechar y, si el tiempo acompaña, dar un paseo de lo más tranquilo. Si tienes tiempo, el Parque da Alameda es una recomendación para tu viaje que no debes perderte.
Estas son solo 4 recomendaciones de qué cosas hacer y ver en la ciudad. Sin embargo, te podemos asegurar que Santiago de Compostela está repleta de lugares increíbles que no van a dejarte indiferente. Con unas plazas preciosas, edificios con un encanto asombroso y calles llenas de vida, esta maravilla gallega es sin duda uno de los mejores destinos del país.
