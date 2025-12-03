La ciudad con la catedral más bonita de España está en Galicia: con un mercado emblemático, calles llenas de historia y vistas increíbles

Ubicada en Galicia, exactamente en la provincia de A Coruña, este lugar ha sido un sitio en el que han convivido una gran cantidad de culturas. En ella han habitado romanos, suevos o musulmanes, entre otros, siendo los segundos quienes la fundaron oficialmente en el siglo V. Sin embargo, su fama internacional se la debe a un apóstol cristiano, pues gracias a él el lugar se convirtió en santo.