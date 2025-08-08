Entre montañas, puentes de madera y un lago transparente: así es la ciudad suiza que enamora a todos
La próxima Expedición Viajar recorre los rincones más sorprendentes de Suiza. En esta parada, descubrimos una ciudad de cuento en el corazón del país.
Rodeada de montañas, a orillas del lago de los Cuatro Cantones y con apenas 80.000 habitantes, Lucerna es, para muchos, la ciudad más bonita de Suiza. Para llegar hasta ella debemos profundizar en el mismo corazón del país, allá donde los Alpes empiezan su dominio. Pero no nos confundamos: Lucerna no es solo punto de partida de rutas de montaña. Es también hogar de un casco antiguo medieval perfectamente conservado, un lago de ensueño y un puente famoso en toda Europa.
Esta joya del centro continental forma parte de la Expedición Viajar que tendrá lugar el próximo otoño. En este itinerario, los viajeros recorrerán toda Suiza de la mano de Use Lahoz con una perspectiva en 360 grados del país, desde su particular gastronomía hasta sus ciudades llenas de encanto y, por supuesto, sus montañas alpinas.
|Información expedición a Suiza
|Correo Electrónico:
|info@club-viajar.es
|Teléfono:
|933 23 34 23
|Sitio web:
|www.club-viajar.es/expediciones
Pero más allá de la belleza que salta a la vista, Lucerna cautiva por su atmósfera. Es un lugar en el que te cuestionas la verdadera felicidad; todo parece tener el ritmo pausado de los lugares que no tienen prisa por impresionar. Los cafés junto al lago, las fachadas pintadas de colores y las callejuelas del Altstadt crean una escenografía perfecta para perderse sin rumbo. Sin duda es un destino en el aprendes a disfrutar de las pequeñas cosas y eso, a día de hoy, es de valorar.
La historia de Lucerna
La ciudad nació justo después de la cáida del Imperio Romano, a principios del siglo VI. En el año 750, las orillas del río Reuss vieron la fundación del monasterio de San Leodegario; y la urbe fue ganando importancia gracias a la ruta comercial del Gotardo. Cada capítulo de esta historia está escrito en el centro histórico (Altstadt), un viaje en el tiempo a la época medieval que está delimitado al norte por la muralla Museggmauer, del siglo XIV. Aún se conservan nueve torres de defensa, varias de ellas abiertas al público.
Qué ver en Lucerna
Ya hemos propuesto recorrer los tramos visitables de dicha muralla, pero no podemos salir de la ciudad sin acercarnos a su monumento más visitado. Uno de los grandes símbolos de Lucerna es el Puente de la Capilla (Kapellbrücke), construido en 1365. Con sus 204 metros, es el puente de madera más antiguo de Europa y el segundo más largo. No está completo: poco después de su construcción, un incendio acabó con parte del puente, cosa que la ciudad resolvió rellenando la orilla del río.
El puente cubierto cruza el Reuss uniendo la ciudad vieja con la nueva y alberga 111 paneles pintados que narran episodios clave de la historia local. La Torre del Agua, en el centro del puente, es una construcción de piedra de 30 metros de altura que ha tenido muchos empleos: ha sido defensa, prisión y sala de tortura. Toda la estrructura del puente fue parcialmente destruida por un incendio en 1993 y reconstruido al año siguiente.
Otro puente histórico, el Spreuerbrücke, o Puente del Salvado, es conocido por sus impactantes pinturas barrocas sobre la danza de la muerte, obra de Kaspar Meglinger. En su centro se alza una pequeña capilla construida en 1568.
Lucerna también rinde homenaje a su historia con el Monumento al León: una triste escultura tallada en la roca que recuerda a los 700 guardias suizos asesinados durante la Revolución Francesa mientras defendían el Palacio de las Tullerías. Fue creada a principios del siglo XIX por el escultor danés Bertel Thorvaldsen y es uno de los lugares más visitados de la ciudad.
Tampoco puedes dejar de visitar la Hofkirche, construida sobre una antigua basílica románica durante la Guerra de los Treinta Años, y el Antiguo Ayuntamiento (Altes Rathaus), con su torre cuadrada y fachada renacentista de inspiración florentina.
Y, cuando el casco antiguo se ha explorado a pie, Lucerna invita a mirar hacia arriba. El Monte Pilatus, que se alza muy cerca, es accesible a pie, mediante un viaje en teleférico o subidos al tren cremallera más empinado del mundo. Desde la cima, las vistas al lago de los Cuatro Cantones y los Alpes son espectaculares. También se pueden hacer excursiones en barco por el lago o rutas de senderismo por la región.