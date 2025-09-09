La ciudad más barata de Europa para hacer un viaje en otoño: alojamiento por 30 euros y menús por menos de 10
Bucarest, la capital de Rumanía, combina historia, vida cultural y precios que parecen de otra época: dormir barato, comer aún más barato y descubrir una ciudad vibrante sin arruinarte.
A menudo, Bucarest queda eclipsada por destinos más conocidos como Budapest, Praga o Viena. Pero quien se anima a viajar a la capital rumana se encuentra con una ciudad llena de contrastes, con un centro histórico animado, grandes avenidas de aire parisino y un ambiente joven que la ha convertido en uno de los destinos más interesantes (y económicos) de Europa.
El otoño es el momento ideal, pues las temperaturas rondan los 15–20 grados, los parques de la ciudad se tiñen de colores rojizos y dorados, y los precios siguen siendo igual de bajos que el resto del año.
Dormir en el centro y cuidar tu bolsillo
Lo primero que sorprende en Bucarest son los precios de los hoteles. En pleno Casco Antiguo, donde se concentran bares, restaurantes y los edificios históricos más bonitos, es posible encontrar habitaciones en hoteles de 3 y 4 estrellas desde 30–35 euros la noche. Sí se opta por apartamentos turísticos, la cifra baja incluso a 25 euros o menos. Una cantidad muy inferior a otras capitales europeas, lo que ofrece la posibilidad de ahorrar o de invertir en otras actividades culturales dentro de la ciudad. ¡Y te lo quieres perder!
Y además, la mayoría de alojamientos han renovado instalaciones en los últimos años, por lo que calidad y precio van de la mano.
Comer bueno, bonito y barato
Si los hoteles sorprenden, la gastronomía rumana termina de convencer. En Bucarest es posible sentarse en un restaurante tradicional y pedir un menú completo con entrante, plato principal y bebida por 8–10 euros. Un fenómeno que en España se dejó de ver años atrás.
Los platos más típicos incluyen la ciorbă de burtă (sopa de callos con nata), los sarmale (rollos de col rellenos de carne) o la mămăligă (similar a la polenta). Para los que prefieran sabores más suaves, la oferta internacional es amplia y también barata. Y para un tentempié rápido, las panaderías venden empanadas o dulces por menos de 2 euros. Aquí, tu estómago va a estar muy contento.
Entre París y el comunismo
Bucarest es una ciudad de contrastes, y eso la hace fascinante. Se la conoce como el “París del Este” por sus avenidas arboladas y edificios neoclásicos, pero también muestra cicatrices de la etapa comunista en bloques grises y en el mastodóntico Palacio del Parlamento, el segundo edificio administrativo más grande del mundo tras el Pentágono.
Pasear por la Calea Victoriei, la avenida más elegante de la ciudad, es como viajar atrás en el tiempo, mientras que en el Casco Antiguo (Lipscani) se mezclan palacios restaurados, iglesias ortodoxas y una vida nocturna que no tiene nada que envidiar a Berlín.
Cultura y ambiente joven
Bucarest es también una ciudad vibrante en lo cultural. Museos como el Museo Nacional de Arte de Rumanía, ubicado en el antiguo Palacio Real, o el Museo del Pueblo, al aire libre, permiten conocer tanto el pasado aristocrático como la tradición rural del país.
El ambiente joven lo ponen los miles de estudiantes universitarios que llenan bares, cafés alternativos y clubes nocturnos. La vida nocturna es uno de sus grandes atractivos. Ahí, una cerveza cuesta entre 2 y 3 euros, y las discotecas cierran de madrugada con entradas mucho más baratas que en el resto de Europa. Es por eso por lo que los estudiantes Erasmus consideran la ciudad como una alternativa jugosa.
Mucho que ofrecer
Otro punto a favor de Bucarest es que sirve como base para excursiones. A apenas dos horas de tren está Brașov, puerta de entrada a Transilvania y al famoso Castillo de Bran, popularmente conocido como el castillo de Drácula. También merecen la pena las montañas de los Cárpatos, perfectas para una escapada de un día entre bosques y pueblos medievales.
Barato y vibrante
Bucarest es probablemente la capital más barata de Europa para viajar en otoño. Con hoteles céntricos desde 30 euros, menús completos por menos de 10 euros y una mezcla única de historia, cultura y ambiente juvenil, la ciudad demuestra que no hace falta gastar una fortuna para disfrutar de una escapada europea.
En sus calles, entre palacetes neoclásicos, iglesias ortodoxas y bares llenos de vida, descubrirás un destino que sorprende y engancha. Porque a veces, lo mejor de un viaje está en esos lugares que nadie te había recomendado… y que se convierten en inolvidables. Así que, ya sabes, vete organizando tu viaje a Rumanía; te va a encantar,
