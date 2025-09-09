La ciudad más barata de Europa para hacer un viaje en otoño: alojamiento por 30 euros y menús por menos de 10

Lo primero que sorprende en Bucarest son los precios de los hoteles. En pleno Casco Antiguo, donde se concentran bares, restaurantes y los edificios históricos más bonitos, es posible encontrar habitaciones en hoteles de 3 y 4 estrellas desde 30–35 euros la noche. Sí se opta por apartamentos turísticos, la cifra baja incluso a 25 euros o menos. Una cantidad muy inferior a otras capitales europeas, lo que ofrece la posibilidad de ahorrar o de invertir en otras actividades culturales dentro de la ciudad. ¡Y te lo quieres perder!