Ni Grecia, ni Portugal: la ciudad azul más bonita del mundo está en medio de una Reserva de la Biosfera, es Patrimonio de la Humanidad por su forma de comer y está repleta de gatos

Un imprescindible que debe incluir toda visita a Chefchaouen es un paseo por su medina, con sus casas pintadas de azul y los centenares de gatitos que viven en sus calles, los cuales, si eres como yo, querrás llevarte cuando vuelvas a casa. El corazón del centro histórico se ubica en la plaza de Uta al-Hammam, con un ambiente de lo más animado y flanqueada por edificios históricos como la Alcazaba y la Gran Mezquita. Dentro de la medina destaca también la plaza el Houta, presidida por una bonita fuente y situada muy cerca de la impresionante mezquita blanca de Bab al Souk.