Ni Grecia, ni Portugal: la ciudad azul más bonita del mundo está en medio de una Reserva de la Biosfera, es Patrimonio de la Humanidad por su forma de comer y está repleta de gatos
Pasear por las calles de esta ciudad es como sumergirse en las aguas del Mediterráneo.
Estamos acostumbrados a hablar de pueblos blancos, cuyas fachadas recubiertas de yeso reflejan la luz del Sol, creando una estampa que parece salida de un sueño. Mucho menos comunes, pero de una belleza aún más única, son aquellas poblaciones en la que el azul es el verdadero protagonista. No me refiero al azul del mar o el océano, que sirve como telón de fondo a muchísimas ciudades que se extienden por los litorales, sino al azul que cubre y decora gran parte de las fachadas de estas ciudades.
Algunos ejemplos de ciudades azules que podemos encontrar alrededor del mundo son Jodhpur, antigua ciudad del noroeste de la India conocida por el distintivo color azul de su centro histórico, o la ciudad uzbeka de Samarcanda, muchos de cuyos monumentos están cubiertos por mosaicos de azul verdoso. Pero es la ciudad de Chefchaouen, en el norte de Marruecos, la que se considera como la ciudad azul más bonita del mundo.
La perla azul
Fundada a mediados del siglo XV a modo de fortaleza para protegerse de las invasiones portuguesas, el nombre de Chefchaouen tiene su origen en las lenguas árabe y amazig, y se traduce como “mira los cuernos”, en referencia a los dos picos que dominan la zona. Rápidamente después de su fundación, la ciudad se convirtió en refugio tanto para musulmanes como judíos que huían de la antigua al-Ándalus durante la época de la Reconquista, por lo que la parte antigua de la ciudad tiene un aspecto bastante similar al de los pueblos andaluces.
Conocida actualmente como “la perla azul” de Marruecos, Chefchaouen se encuentra en el límite del Parque Nacional de Talassemtane, un impresionante enclave natural que forma parte de la Reserva Intercontinental de la Biosfera del Mediterráneo, y en 2020 fue incluida en la Red Global de Ciudades de Aprendizaje de la UNESCO.
Ciudad pintoresca
Un imprescindible que debe incluir toda visita a Chefchaouen es un paseo por su medina, con sus casas pintadas de azul y los centenares de gatitos que viven en sus calles, los cuales, si eres como yo, querrás llevarte cuando vuelvas a casa. El corazón del centro histórico se ubica en la plaza de Uta al-Hammam, con un ambiente de lo más animado y flanqueada por edificios históricos como la Alcazaba y la Gran Mezquita. Dentro de la medina destaca también la plaza el Houta, presidida por una bonita fuente y situada muy cerca de la impresionante mezquita blanca de Bab al Souk.
Arteria principal de la ciudad, la avenida de Hassan II es uno de los ejes comerciales más importantes de Chefchaouen. A lo largo de esta calle encontrarás cantidad de tiendas de artesanía de todo tipo, en las que podrás comprar desde alfombras o cerámicas, hasta jabones y pigmentos de todos los colores.
En las afueras de la ciudad podrás encontrar otros dos sitios curiosos pero de gran importancia para la ciudad. El primero de ellos es la puerta de entrada a Chefchaouen, un pequeño trozo de muro azul y blanco con una bonita puerta de un azul índigo. El otro es la Mezquita Española o Mezquita de los Andaluces, situada en lo alto de una colina, desde la que se obtienen unas panorámicas inigualables de la ciudad.
Con mucho sabor
Considerada como una de las mejores del mundo, la gastronomía de Marruecos, con grandes influencias mediterráneas, tiene muchísimo por ofrecer. Platos tan tradicionales y deliciosos como el tagine o el mechoui, y dulces como la chebakia, en Chefchaouen podrás degustar algunas de estas delicias en los mercados callejeros o los muchos restaurantes que hay repartidos por la ciudad, todos ellos con un ambiente de los más hospitalario y acogedor.
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