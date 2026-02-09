La bonita ciudad a orillas del Atlántico que deberías visitar, al menos, una vez en la vida: está repleta de calles coloridas y vestigios de épocas pasadas

En cuanto a monumentos, el más importante de todos los que alberga la ciudad es la Torre Hassan, curiosa obra incompleta que tenía la intención de convertirse en una imponente mezquita. Uno se puede hacer una idea aproximada de lo que pretendía ser el proyecto, pues no solo se eleva la torre -que llega a los 45 metros de altura-, sino que frente a ella se erigen cientos de columnas que manifiestan la ambición del proyecto original. Frente a este conjunto monumental se halla el impresionante mausoleo de Mohammed V, una de las construcciones modernas más interesantes del país, en la que descansan los restos del rey Mohammed V, el “Padre de la Independencia” marroquí, y sus dos hijos.