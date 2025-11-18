La ciudad de Alemania que deberías visitar una vez en tu vida: tiene una de las catedrales góticas más imponentes del mundo
Situada a la orilla del Rin, la ciudad alberga más de cien museos, galerías y salas de exposiciones, así como un espectacular jardín botánico.
El continente europeo está repleto de ciudades llenas de historia y de singular belleza. Cada una con su propia personalidad y esencia, las hay para todos los gustos; las hay costeras o de montaña, de arquitectura moderna o que conservan sus edificios históricos, y de todas las dimensiones imaginables.
En la zona occidental de Alemania, a unos 60 kilómetros de las fronteras con Países Bajos y Bélgica, encontramos una de las ciudades más impresionantes, sino de todo el mundo, por lo menos de Europa.
Aunque su centro histórico (uno de sus mayores atractivos que data de la época medieval) fue parcialmente destruido durante la Segunda Guerra Mundial, fue reconstruido a partir de la década de 1950, respetando la arquitectura original de sus edificios para conservar su esencia medieval.
Una joya medieval
Fundada como asentamiento romano con el nombre de Claudia Ara Agrippinensium, la ciudad de Colonia es la cuarta ciudad más poblada del país. Destino turístico imprescindible de Europa, la ciudad destaca, por encima de todo, por su catedral, así como la multitud de iglesias románicas y monumentos medievales que se hallan repartidos por sus calles.
Catedral de Colonia
Monumento más visitado de toda Alemania, la catedral fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1996. Emblema indiscutible de la ciudad, su fachada ennegrecida muestra perfectamente el paso del tiempo, pues la catedral se empezó a construir en el siglo XIII. Con una enorme nave central, es uno de los templos con mayor altura del planeta, y en su interior alberga las reliquias de los Reyes Magos, además de unas vidrieras de belleza sin igual.
Centro Histórico
Repleto de calles y plazas adoquinadas, en el centro histórico encontramos edificios históricos como el Kölner Rathaus, el edificio del ayuntamiento de estilo renacentista, y cantidad de iglesias románicas, entre las que se encuentran Groß Sankt Martiny Sankt Aposteln.
Destaca también la plaza Heumarkt, en la que se halla una estatua ecuestre de Federico Guillermo III de Prusia, y las puertas medievales que protegían la ciudad original, de las que se conservan tres de las doce originales.
Puente Hohenzollern
Construido sobre el Rin entre los años 1907 y 1911, actualmente posee seis vías de tren, así como una zona peatonal. Con una longitud de unos 400 metros, fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial y reconstruido al finalizar la guerra. Es popularmente conocido como el “puente de los enamorados”, pues a lo largo de recorrido hay cientos, incluso miles, de candados colocados por parejas enamoradas.
Una vez cruzado el puente puedes subir hasta el Kölntriangle, un edificio de más de 100 metros de altura y que posee un mirador abierto al público que ofrece una maravillosa panorámica de la ciudad.
Museos
La ciudad cuenta con una gran variedad de museos, con una amplia oferta de estilos y exposiciones. Algunos de estos museos son el Museo Wallraf-Richartz, con una de las colecciones de arte medieval europeo más importantes del mundo, y donde se exponen obras de artistas como Rembrandt o Monet; o el Museo Ludwig, con una gran colección de arte moderno y que expone obras de Picasso.
Otros museos, con exposiciones no tan relacionadas con el arte, son el Museo del Chocolate, ideal para visitar con niños, o el Museo del Perfume, pues fue aquí donde nació la famosa Eau de Cologne.
Jardín Botánico
Hogar para más de 10.000 especies de plantas y flores, este jardín, de acceso gratuito, es uno de los mejores sitios de la ciudad para relajarse. Con unas 11 hectáreas de terreno, muestra claras influencias del barroco francés, el renacimiento italiano, y los jardines ingleses. Fue inaugurado en 1864, y en su centro se erige un impresionante palacio de cristal.
Mercadillos de Navidad
Una de las mejores épocas del año para visitar la ciudad es durante las fiestas de Navidad. Durante estas fechas, la ciudad se llena de luces de colores y mercados navideños. El más conocido de los mercadillos es el que se instala a los pies de la catedral, donde se instalan paradas de productos artesanos y delicias culinarias, y el cual acoge cantidad de eventos gratuitos.
