La ciudad que todo el mundo debería visitar en 2026 tiene una mezquita del siglo VIII, ruinas de una antigua ciudad fenicia y un centro histórico Patrimonio de la Humanidad

Ubicado en un antiguo palacio beylical, se trata del segundo museo más grande de todo el continente africano, y uno de los más impresionantes que puedes visitar en todo el mundo. Inaugurado en 1888, el museo alberga la mayor colección del mundo de mosaicos romanos, los cuales se mantienen en un excelente estado de conservación. Así, a través de las diferentes salas que se abren en las tres plantas que tiene el edificio, la visita al museo es como un viaje al pasado, con escenas mitológicas, paisajes y retratos de una belleza casi imposible.