Día Mundial del Soltero: 5 lugares lejanos a los que no te importaría viajar en solitario

Más allá de algunas limitaciones de fuerza mayor que podamos encontrar a la hora de planear un viaje, en ocasiones no existe mayor obstáculo que la distancia entre el destino y nosotros, como bien ha demostrado a lo largo del tiempo un buen número de viajeros que ha recorrido el mundo casi con lo puesto.

Dentro de esas limitaciones se encuentra muchas veces la necesidad de viajar en compañía, a pesar de la gran experiencia que supone hacerlo en solitario. Es por ello que traemos algunos lugares asombrosos en los que perderse sin nadie a nuestro lado. Lugares para la sorpresa, la reflexión, la admiración… que nos harán vibrar como nunca.

Las Islas Vírgenes Británicas (Reino Unido)

Aunque su nombre oficial es el de «Islas Vírgenes», es cierto que existen otros archipiélagos que toman también ese nombre, por lo que suelen ir acompañadas de la denominación de «británicas».

Situadas en el mar Caribe, este grupo de islas paradisíacas – muchas de ellas sin habitar – presumen de un clima tropical y una vegetación exuberante, con playas de fina arena blanca y arrecifes de coral que son un todo un regalo para los sentidos.

La isla de Virgen Gorda, una de las más grandes, nombrada de tal manera por el mismísimo Cristóbal Colón, es famosa por las curiosas formaciones rocosas de su costa - conocidas como «Los Baños» -, siendo una de las mayores atracciones turísticas de la zona.

Monte Jaya (Indonesia)

Situado en la parte occidental de la segunda isla más grande del mundo, Nueva Guinea, el Monte Jaya – oficialmente Puncak Sukarno, aunque para el mundo del alpinismo su nombre es el de «Pirámide Carstensz» - es una montaña de récord.

Considerada la más alta del planeta situada en una isla, es también la que cuenta con mayor altura de Oceanía. Situarse frente a su impresionante perfil, que emerge hasta casi los 5000 metros de altitud desde el nivel del mar en un ascenso vertiginoso, asombra a cualquier persona. La existencia de hielo en sus vertientes, a pesar de la rareza que significa en la latitud donde se encuentra, es otro de los alicientes a su espectacularidad, así como la riqueza mineral que se halla en sus proximidades, con la mayor mina de oro y la segunda de cobre del mundo.

Isla de Lord Howe (Australia)

La pequeña isla de Lord Howe es uno de esos paraísos en la Tierra que aún quedan protegidos y sin masificar. Gracias a sus diferentes estatutos de conservación y su declaración como Patrimonio de la Humanidad desde 1982, se ha mantenido casi intacta y nos puede ofrecer espacios naturales sublimes.

Situada en el océano Pacífico a varios cientos de kilómetros de la costa sudeste australiana y junto a la célebre Pirámide de Ball, cuenta con una reserva marina envidiable y unas playas inmejorables. Eso sí, su acceso está muy controlado y limitado a un cierto número de personas al día.

Pucón (Chile)

La comuna de Pucón, a casi 800 kilómetros al sur de Santiago de Chile, nos saluda con la impresionante figura del volcán Villarrica, uno de los más bellos y más activos de Sudamérica. Lugar sagrado para el pueblo mapuche, su mágico y perfecto cono cubierto de nieves es la mejor carta de presentación de la que seguramente es la zona más sobresaliente para el turismo de aventura de todo el país.

Con un entorno natural privilegiado, Pucón es un hervidero de bosques, termas, ríos y lagos; una antesala a los Andes inmersa en los límites de varios parques nacionales.

Wuzhen (China)

Al sur del colosal río Yangtsé se disponen varias poblaciones recorridas por canales que son verdaderas ciudades sobre el agua. Una de las más interesantes y con mayor valor histórico es la de Tongxiang, a cuyo territorio pertenece el extraordinario poblado de Wuzhen.

Conocido como «la ciudad de los puentes», desde su fundación hace más de mil años casi no ha cambiado su configuración ni su modo de vida en torno al agua. El Gran Canal de Beijiing-Hangzhou atraviesa esta población formada por seis barrios, dejando a su paso una estampa de cuento en sus orillas y una serie de puentes que lo atraviesan que son el alma de toda postal de la zona, con el de Tongji y Renji a la cabeza. Recorrer el canal en barca es una de las experiencias más gratificantes que podamos realizar en todo esta área china a hora y media por carretera de la inmensa urbe de Shanghái.