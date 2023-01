Cinco cosas que no sabías sobre Costa Rica, el país de la Pura Vida 

Todos los caminos conducen a Roma. En Costa Rica, en cambio, conducen a cascadas, lagos en cráteres, playas desiertas rodeadas de una exuberante jungla, bosques húmedos e impresionantes parques nacionales.

El país tico es el sueño de todo aventurero, de los amantes del aire libre y de los paisajes selváticos. No es para menos, pues aguarda en su pequeña frontera lugares como el Volcán Arenal, con impresionantes rutas que se materializan con la ascensión a Cerro Chato o sus románticos termales.

También en su Parque Nacional Manuel Antonio, con palmeras que ondean al viento y una infinitud de aves tropicales. Y es que, aunque es el parque más pequeño del país, es uno de los más populares. Pero Costa Rica es Tortuguero, con sus amplios canales en los que nadar en piragua; Sarapiquí, con unos impresionantes alojamientos ecológicos y zonas forestales protegidas o Montezuma, perfecto para los amantes de la cultura playera artística.

Todos estos destinos, y todos los que conforman su vasta geografía marcada de verde fueron los que le valieron para ganar el Premio VIAJAR a Destino Sostenible Internacional, que se hizo entrega al destino en un evento celebrado en el Four Seasons Hotel de Madrid y que sirvió como un espléndido cierre a las jornadas de Fitur 2023.

Pero, sobre todo, el país de la 'Pura vida' aguarda decenas de curiosidades que, sí o sí, debes conocer antes de sumergirte en su apasionante cultura. ¡Atentos!

1. La diversidad... su fuerte

Costa Rica no tiene un extenso territorio, pues apenas se extiende a través de 51.000 kilómetros cuadrados. Pero tal es la grandiosidad de su diversidad que es científicamente imposible quedarte sin ver algo de vida silvestre. ¿Por qué? Porque más de 500.000 especies habitan sus tierras. De hecho, en un espacio tan pequeño es donde se encuentra el 6% de la diversidad de ¡todo el planeta!

No solo eso, pues un 25% de su territorio está protegido. ¡Y ya es decir! Porque un cuarto de su superficie está considerada como parques nacionales y, por lo tanto, totalmente protegida ante su posible destrucción.

2. El paraíso de las renovables

El país con la mayor diversidad del mundo es, también, el lugar idóneo para encontrar la forma de vivir en plena sostenibilidad. Es por eso que, en la actualidad, pueden presumir de usar un 99% de energías verdes que provienen de cinco fuentes de energía: la solar, eólica, hidroeléctrica, geotérmica y de biomasa.

3. ¿Por qué es el país de la 'Pura Vida'?

Los ticos, gentilicio usado en el país, tienen una gran particularidad en su lenguaje, y es el uso de la expresión 'Pura Vida'. Estas dos palabras tienen tantos usos como quieras darles: como saludo, como despedida, para celebrar una victoria, como frase de ánimo... Y es que, aunque parezca un cliché visto desde el exterior, esta frase es una de las más utilizadas en el país. Tanto, que su lema es 'Costa Rica: el país de la Pura Vida'. ¡Nos encanta!

4. Solo hay dos estaciones

Por extraño que parezca en Costa Rica solamente existen dos estaciones bien marcadas durante todo el año. Entre mayo y octubre, el invierno. Esta temporada está marcada por temperaturas suaves y lluvias. Entre noviembre y abril, el verano. Esta estación está marcada por la humedad y el calor. Eso sí... durante todo el año las temperaturas oscilan entre los 21 y 27 grados.

5. No tiene ejército

Es uno de los pocos países del mundo en el que no hay ejército, que se abolió el 1 de diciembre de 1948 después de una Guerra Civil en el país. Su presidente, con unas palabras que todavía resuenan en el imaginario colectivo, exclamó: "No quiero un ejército de soldados, sino de educadores". Una frase que no puede representar más a uno de los países más impresionantes de nuestro vasto planeta.