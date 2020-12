El cielo del Alentejo, el mejor lugar del mundo para hacer astroturismo

Tras ganar dos premios World Travel Awards a principios de este mes en la gala europea, el Dark Sky Alqueva acaba de ser distinguido en todo el mundo como el Proyecto de Turismo Líder del Mundo 2020, un reconocimiento otorgado especialmente por su carácter innovador en la creación de este destino astroturístico y su modelo de desarrollo sostenible integrado.

El Observatorio oficial Dark Sky, ubicado en Cumeada, es de especial interés porque está equipado con telescopios de vanguardia para la observación solar y astronómica, que permiten una experiencia visual única empezando por los planetas y llegando hasta los cráteres de la Luna, a través del cielo más profundo.

Si eres un fanático del cielo estrellado y de las maravillas espaciales aquí, en este espectacular observatorio podrás hacer un viaje cósmico a través de nebulosas, galaxias y cúmulos de estrellas que se elevan por encima de uno de los mejores cielos del mundo.

Y es que el Alentejo no es solo este observatorio, porque cuenta con unos 13.000 kilómetros cuadrados certificados como Destino Turístico Starlight, que son aquellos en los que el cielo es óptimo para ver las estrellas. Y no podemos olvidarnos de que el Alentejo fue el primer destino turístico Starlight del mundo y el primer transfronterizo, con las Aldeas de Pizarra Dark Sky y Dark Sky Vale do Tua.

Alentejo, destino de astroturismo 2021

El Alentejo goza de excelentes cualidades para la contemplación de los cielos estrellados ya que apenas tiene contaminación lumínica. Además, cuenta con una media de 286 días al año despejados por lo que tiene mayor probabilidad de cielos claros que otros lugares de Europa. Pero también es una región única en patrimonio cultural incluidos monumentos megalíticos como el crómlech de Xerez, y que sugieren que nuestros antepasados valoraban simbólicamente el paisaje alentejano relacionándolo con los movimientos celestes.

Entre los municipios que garantizan unas condiciones destaca el precioso pueblo de Monsaraz. Desde aquí y desde toda la región alentejana se pueden observar estrellas, constelaciones e incluso la Vía Láctea. En diferentes zonas cercanas a este pueblo se han habilitado telescopios y prismáticos para que la experiencia visual sea más inolvidable. Monsaraz, gracias a su cercanía con nuestro país, invita a visitarlo una y otra vez.

No solo astroturismo

Ahora más que nunca buscamos disfrutar del aire libre y actividades outdoor, y eso en el Alentejo es un latemotiv. En cualquier visita a Alentejo y descubriendo su región y sus cielos estrellados podrás disfrutar de largas rutas que combinan patrimonio y naturaleza, piragüismo, paseos a caballo, visitas a museos y talleres fotográficos, visitas a viñedos y catas de vino, observación de aves y fauna e incluso navegar o sobrevolar el lago Alqueva.