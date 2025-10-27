Chihuahua: el México que no conoces
El estado mexicano donde se inventó el Margarita combina una naturaleza de contrastes con toda la autenticidad de las culturas indígenas
Su nombre va unido a una eterna exclamación: ¡Ah, Chihuahua! Y no es para menos porque los paisajes de este estado, el más septentrional de México, están entre los más hermosos del país y mantienen al viajero en un estado de continuo asombro. Decir que su riqueza natural abarca desde las montañas de verdes intensos y profundos valles a la inmensidad del desierto más grande de Norteamérica no es suficiente para hacerse una idea de toda su dramática diversidad.
El mejor punto de partida para explorar Chihuahua es su homónima capital, una ciudad llena de cultura, gastronomía y tesoros arquitectónicos. Más allá de su centro histórico y de la urbe moderna y comercial, está Cuauhtémoc, la ciudad de tres culturas, donde conviven los Rarámuri, menonitas y mestizos.
Desde aquí, si ponemos rumbo al este y norte, predomina el desierto, con sus vastas llanuras áridas. En algunos lugares, el desierto adopta formas impresionantes, como en los cañones cerca de Ojinaga o en las suaves dunas de Samalayuca. Pero también ofrece prodigiosos contrastes en las riberas del río Conchos, los balnearios y los grandes diques como La Boquilla.
Al oeste de Chihuahua nos espera la Sierra Tarahumara, que alberga las Barrancas del Cobre, un sistema de cañones compuesto de altísimos muros, cascadas y miradores, y las no menos impresionantes barrancas gemelas de Sinforosa, Candameña, Urique y Batopilas. Pero la belleza no solo está en el destino, también en el camino. Porque desde la capital parte el ferrocarril Chepe, uno de los diez más espectaculares del mundo. Una experiencia única para contemplar un paisaje de bosques, ríos y cascadas desde la comodidad de un asiento reclinable. Y al llegar, las experiencias que cortan la respiración continúan en el Parque de Aventura Barrancas del Cobre, que cuenta con un teleférico de tres kilómetros sin torres intermedias, el segundo más largo del mundo.
Cultura y artesanía
Cuatro culturas indígenas habitan la Sierra Tarahumara: los Pimas, los Tepehuanes, los Guarojíos y los Rarámuris. Estos pueblos elaboran canastas, esculturas de madera, instrumentos musicales, vajillas de barro, ropa colorida, mantas de lana... En el noroeste, en el mágico pueblo de Casas Grandes y en Mata Ortiz, renace la belleza del arte prehispánico de la cultura Paquimé gracias a la curiosidad del maestro artesano Juan Quezada Celado, cuya tenacidad logró salvar una técnica ancestral que ya se había perdido. Su trabajo le valió para ganar el Premio Nacional de Ciencias y Artes.
