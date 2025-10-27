Chihuahua: el México que no conoces

Al oeste de Chihuahua nos espera la Sierra Tarahumara, que alberga las Barrancas del Cobre, un sistema de cañones compuesto de altísimos muros, cascadas y miradores, y las no menos impresionantes barrancas gemelas de Sinforosa, Candameña, Urique y Batopilas. Pero la belleza no solo está en el destino, también en el camino. Porque desde la capital parte el ferrocarril Chepe, uno de los diez más espectaculares del mundo. Una experiencia única para contemplar un paisaje de bosques, ríos y cascadas desde la comodidad de un asiento reclinable. Y al llegar, las experiencias que cortan la respiración continúan en el Parque de Aventura Barrancas del Cobre, que cuenta con un teleférico de tres kilómetros sin torres intermedias, el segundo más largo del mundo.