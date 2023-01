Aunque hayan pasado nada menos que 23 años desde que se estrenase 'Las chicas Gilmore', la peculiar historia de una madre y su hija adolescente, Lorelai y Rori Gilmore, hay cosas que resulta difícil olvidar: sus eternas mañanas en la cafetería de Luke o Stars Hollow, su encantador y pintoresco pueblo. Desafortunadamente, el conjunto como tal no existe en la realidad (la plaza y el templete sí) pero sí hay un pueblo que inspiró este escenario: Washington, una ciudad de Connecticut que es tan curiosa que no decepciona a los fans.

Cuánto se parecen Washington y Stars Hollow

La primera duda que te surge a la hora de planificar el viaje es cuánto se parecerán realmente este Washington de Connecticut y Stars Hollow (que curiosamente, o quizá no tanto, se ubicaba en el mismo estado). La realidad es que, aunque no vas a encontrar Luke's, la cafetería en la que siempre querrías desayunar, sí hay grandes similitudes. Para fans siempre ávidos de convertir la ficción en realidad, suele resultar decepcionante encontrarse con que o los lugares de su serie favorita no existen o realmente pasaron por tantas modificaciones para el rodaje y posproducción, que apenas si tienen algún punto en común.

En este caso, en cambio, dicen quienes lo visitan que el encanto se mantiene intacto y, es más, algunos de los lugares míticos de la serie: hay una cafetería en la que da gusto estar y quedarse, un coqueto y familiar hotel, una librería, un ultramarinos y su propio Ayuntamiento (que en la serie en realidad no existía sino que las reuniones vecinales tenían lugar en la academia de baile).

La cafetería, de nombre Marty's, ofrece comidas todo el día y es sin duda un espacio acogedor, el hotel, de nombre Mayflower's Inn, recuerda sin duda al negocio de Sookie y Lorelai, y todo en la ciudad tiene ese aire mágico.

Sus habitantes se muestran, décadas después, encantados con la serie y sus similitudes, y lo que es mejor, hay algunas de sus tradiciones que sí pasaron intactas a la pantalla, aquellas que hacían de Stars Hollow un lugar mágico en el que cualquiera desearía instalarse por un tiempo: noche de cine, festivales de otoño o Navidad, picnics para sus ciudadanos... E incluso comparten un pasado colonial similar.

Sin duda, nada decepcionante.

El escenario de Stars Hollow en la realidad está en Los Angeles

Eso sí, quien quiera encontrar la localización real de Stars Hollow, tendrá que trasladarse mucho más lejos: en concreto a Los Angeles. En Burkbank están los famosos estudios de Warner Bros, en los que la plaza de la serie tiene todo el protagonismo (a su alrededor pasan cada varios minutos las visitas programadas). No solo la plaza, sino el templete central. Eso sí, nada de Luke's por las inmediaciones (salvo cuando la compañía lo rescata para hacer eventos de fans, como en Navidad), pues ahora también pone su imagen al servicio de otras producciones, sirviendo sus zonas ajardinadas incluso de improvisado Central Park para que Phoebe, de 'Friends', aprendiese a correr.