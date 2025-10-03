Ceuta: la emoción de un destino inesperado
Su enclave geográfico, su multiculturalidad, sus recursos naturales y su alto valor patrimonial son sinónimo de una escapada sorprendente, con mucho por descubrir y disfrutar.
Ceuta es una ciudad europea en el continente africano y eso es, precisamente, lo que define su esencia y la hace única. Un lugar donde se mezclan las aguas del Mediterráneo y Atlántico y donde se fusionan también la cultura y la historia de dos continentes es sinónimo de un destino sorprendente y con mucho por descubrir y disfrutar.
Las calles de Ceuta son un auténtico museo de historia al aire libre, porque en ellas han dejado su huella fenicios, cartagineses, romanos, bizantinos, visigodos y árabes. Desde las Casa de los Dragones hasta la catedral de Nuestra Señora de la Asunción o la Iglesia de Nuestra Señora de África, tiene un importante legado monumental, pero si hay un lugar de obligatoria visita, ese es el Conjunto Monumental de las Murallas Reales, declarado Bien de Interés Cultural. Su origen se remonta a la época bizantina, cuando el emperador Justiniano I conquistó Ceuta y ordenó su construcción. Desde entonces han sufrido diversas transformaciones que nos cuentan el devenir histórico de la ciudad. Además, desde aquí se puede disfrutar de las mejores vistas del estrecho de Gibraltar y el norte de Marruecos.
En en el interior de la Muralla Real nos espera otra de las perlas de Ceuta: la Puerta Califal y su yacimiento, que en época romana fue una zona industrial, nos trasladan a tiempos pasados gracias a su buen estado de conservación. Se trata de un excepcional conglomerado histórico que va desde la época prehistórica hasta nuestros días, en no más de 20 metros lineales. Veintiún siglos de historia relatados en un espacio muy reducido convierten este yacimiento en algo excepcional.
Naturaleza y playas
Más allá de su riqueza histórica y cultural, una ciudad entre dos aguas es, necesariamente, un destino de sol y playa que, además, pueden disfrutarse la mayor parte del año, gracias a su clima apacible y cálido. Ceuta tiene 21 km de costa, con un perfil variado de playas, calas y rocas, distribuidos en dos bahías. La bahía atlántica, al norte, se caracteriza por sus aguas frías y agitadas y la mediterránea, al sur, por aguas más templadas y tranquilas. Y para obtener la mejor panorámica de ese lugar donde se funden las corrientes del Estrecho, nada como recorrer, paso a paso, la ruta del monte Hacho, en el extremo más oriental de la ciudad. Este itinerario ofrece magníficas vistas de la costa y de los acantilados más espectaculares, haciéndonos testigos del choque del océano Atlántico y el mar Mediterráneo desde los miradores del monte.
Otra de las maravillas que nos esperan en Ceuta es el Parque Marítimo del Mediterráneo, concebido por el artista canario César Manrique. Un paraíso en pleno centro urbano, formado por más de 56.000 m2 de espectaculares lagos de agua salada, y cascadas rodeados de bellas palmeras. Uno de los lugares favoritos de los ceutíes que robará también el corazón de los viajeros.
