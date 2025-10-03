Ceuta: la emoción de un destino inesperado

Más allá de su riqueza histórica y cultural, una ciudad entre dos aguas es, necesariamente, un destino de sol y playa que, además, pueden disfrutarse la mayor parte del año, gracias a su clima apacible y cálido. Ceuta tiene 21 km de costa, con un perfil variado de playas, calas y rocas, distribuidos en dos bahías. La bahía atlántica, al norte, se caracteriza por sus aguas frías y agitadas y la mediterránea, al sur, por aguas más templadas y tranquilas. Y para obtener la mejor panorámica de ese lugar donde se funden las corrientes del Estrecho, nada como recorrer, paso a paso, la ruta del monte Hacho, en el extremo más oriental de la ciudad. Este itinerario ofrece magníficas vistas de la costa y de los acantilados más espectaculares, haciéndonos testigos del choque del océano Atlántico y el mar Mediterráneo desde los miradores del monte.