Cabárceno cumple 30 años de paraíso en la Tierra

Hoy hace 30 años que tuvo lugar la inauguración del parque de Cabárceno. El 10 de junio de 1990 se abrían sus puertas y es por eso que hoy se conmemora este momento con una programación adecuada a las circunstancias que estamos viviendo a nivel mundial. Un grupo reducido de invitados de diferentes ámbitos sociales y políticos de la comunidad de Cantabria han acudido al lugar para realizar una serie de actividades.

Han comenzado a las 10 de la mañana con la plantación de árboles autóctonos en el parque, posteriormente se ha firmado un protocolo de colaboración con la Fundación Naturaleza y Hombre, la Fundación Oso Pardo del Cantábrico y SEO/BirdLife Cantabria, todo con el fin de trabajar en la conservación de la fauna y flora, defender la biodiversidad y el respeto al medio ambiente. El parque además estrena hoy un nuevo proyecto de sostenibilidad, con la puesta en funcionamiento de visitas guiadas en bicicletas eléctricas. A lo largo de la jornada se llevará a cabo un acto simbólico con alguno de los más de veinte ejemplares de distintas especies nacidos durante el confinamiento.

Además hoy comienza una iniciativa de entradas gratuitas para quienes consuman un mínimo de 18 euros (entrada de adulto) o 8 euros (infantil) en los bares, restaurantes y cafeterías de toda Cantabria.

Para los que aún no lo conozcan Cabárceno es un parque situado en el sector occidental del Macizo de Peña Cabarga, el Parque de Cabárceno que alberga una gran variedad de fauna, tanto especies autóctonas de Cantabria (osos, lobos, ciervos, rebecos, etc,) como otras muchas propias de Africa y Asia: gorilas, leones, tigres, jirafas, cebras, elefantes, hipopótamos, avestruces, hienas, monos, etc. También existe un reptiliario donde pueden verse numerosas variedades de culebras y serpientes. Cuenta con un lago, Pozo del Acebo donde además se puede practicar pesca.

Se encuentra a menos de 20 kilómetros de Santander y está bien comunicado. En los últimos años el Parque Cabárceno se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos de la zona.

¿Qué hacer en Parque de Cabárceno?

Una de las opciones para conocer el parque te te da Cabárceno es la Visita Salvaje, destinada a todos aquellos que quieren saber los trabajos de investigación y conservación de la naturaleza que se realizan en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. También se puede visitar Cabárceno desde el aire, subido en la telecabina podrás apreciar el impresionante paisaje karstico del Parque, además descubrirás zonas donde no se puede acceder a pie.

Las demostraciones son otra manera de disfrutar de la naturaleza. Contemplar técnicas de vuelo de las aves rapaces y habilidades de los leones marinos es todo une espectáculo.

La ruta de los abedules, tilos y hayas y la ruta de los castaños y pinos son dos ras rutas botánicas son caminos adyacentes o muy próximos a algunos de los recintos de animales más visitados.