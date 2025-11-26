El castillo medieval más grande del mundo: de estilo gótico, levantado con más de tres millones de ladrillos y un monasterio en su interior
Tan imponente que es cuatro veces más grande que el castillo de Windsor, en Inglaterra.
El castillo más grande del mundo es una fortaleza gótica y monumental situada a orillas de un río. Y aunque podríamos estar hablando de Praga y su imponente fortaleza (Pražský hrad), declarada Patrimonio de la Humanidad, en realidad nos referimos a otra que es todavía más grande y que está situada en otra ciudad europea.
La duda está servida, porque el Libro Guinness de los Récords recoge que el castillo de Praga es el recinto de castillo más grande del mundo, con una superficie de casi 70.000 metros cuadrados. Sin embargo, hay otra fortaleza que supera a la checa por muchos metros cuadrados.
El edificio monumental del que hablamos ocupa una superficie mucho mayor: casi 144.000 metros cuadrados. O lo que es lo mismo, unas 21 hectáreas. Y dicho de un modo mucho más explícito: es cuatro veces más grande que el castillo de Windsor, en Inglaterra, con capacidad para alojar hasta 3.000 soldados.
Y por si no fuera suficiente el récord de ser el castillo más grande del mundo, en realidad, este es también el castillo gótico medieval más grande del mundo. Lo que viene siendo un dos en uno de récords.
El castillo gótico más grande del mundo
Para la construcción de esta monumental fortaleza se utilizaron más de tres millones de ladrillos, levantado a orillas del río Nogat por la Orden Teutónica, una orden religiosa y militar (como los Templarios) fundada durante las Cruzadas del siglo XII.
Se trata del castillo de Malbork, en Polonia, una fortaleza que a finales del siglo XVIII se transformó en la residencia de la familia real polaca. Y aunque lo que vemos hoy se parece mucho a lo que fue en el pasado, el castillo está reconstruido en buena parte.
El castillo de Polonia nunca fue conquistado, pero el destino le deparaba un par de sorpresas, y no precisamente buenas. La primera fue durante el reinado de Prusia: cuando pasó a manos de los prusianos, el castillo se usó como almacén militar y barracón, lo que hizo que se destruyera o se perdiera buena parte de la decoración.
La segunda sorpresa llegaría durante la Segunda Guerra Mundial, cuyos bombardeos acabaron con alrededor del 70% del castillo. El destino quiso que, algunas décadas después, se recuperara su historia con la apertura de un museo en su interior, a comienzos de los años 60. Y más tarde, en 1997, entró a formar parte de la lista de Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Un castillo dividido en tres
El complejo del castillo de Polonia es tan grande que en realidad se divide en tres partes: el castillo bajo, que es donde se encontraba la servidumbre y todas las dependencias agrícolas; el castillo medio, algo así como la zona más social, donde se vivía y se recibía a visitas; y el castillo alto, el más antiguo, reservado solo a los miembros de la orden.
Una de las grandes joyas que alberga el castillo medio en su interior es el gran refectorio. Un espacio de más de 30 metros de largo y techo abovedado que está sujetado únicamente en tres columnas, en las que nacen todos los nervios que forman los arcos de las bóvedas, situadas a nueve metros de altura. Un espectáculo para la vista.
El secreto mejor guardado del castillo alto es la catedral de Santa María, un monasterio que tuvo que ser reconstruido tras los bombardeos de la guerra. Se ve perfectamente la parte nueva, correspondiente sobre todo al techo de la catedral y el ábside. Mientras que la nave central, en ladrillo visto, permanece casi tal y como era en el origen.
