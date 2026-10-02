El lugar del Mediterráneo donde las casas se excavan bajo tierra: pueblos blancos y azules, palmerales y un anfiteatro romano

Túnez reúne una antigua ciudad rival de Roma, pueblos blancos asomados al Mediterráneo y comunidades que han construido sus casas bajo tierra. La arquitectura y las costumbres cambian de una región a otra, desde los barrios de la capital hasta las poblaciones del sur. Un viaje a Túnez puede llevarnos de los talleres de la medina a los palmerales, con paradas para probar su cocina y descubrir cómo se han aprovechado la sombra, el agua y la tierra durante generaciones.

La Gran Mezquita de Monastir, junto al Mediterráneo. / STEPHEN BARNES

La medina de Túnez y el pulso de sus oficios

La mezquita de Ez-Zitouna sirve de referencia al recorrer la medina. A su alrededor, los pasajes cubiertos conectan comercios y talleres. Los nombres de los zocos recuerdan los trabajos que los hicieron conocidos: perfumes, cuero, cobre o chechías, los característicos bonetes rojos de lana.

Podemos detenernos frente a esas piezas y fijarnos en cómo están hechas. La forma de un gorro, el acabado de un recipiente o las costuras de un artículo de cuero acercan la visita a objetos de uso cotidiano. Los oficios dan a la medina una identidad ligada al trabajo y a la vida del barrio. Por esas mismas calles se compra, se camina hacia casa y se continúa la jornada.

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Cartago y El Djem, dos formas de asomarse a la Antigüedad

En Cartago, el recorrido pasa de los antiguos puertos a las construcciones romanas que ocuparon después este tramo de costa. El mar ayuda a situar una ciudad cuya historia estuvo ligada al comercio y al control del Mediterráneo. Las termas de Antonino conservan parte de los grandes baños públicos romanos, con espacios que todavía permiten apreciar las dimensiones del conjunto.

En El Djem, las arquerías del anfiteatro dominan una llanura. Desde las gradas, la arena concentra la mirada; al bajar a las galerías subterráneas, el recorrido se estrecha. Pasar de las gradas a los corredores permite conocer tanto el espacio del público como las dependencias del espectáculo. ¿Qué impresión produciría este edificio lleno de espectadores?

Restos de una villa romana en Cartago. / tingra

Qué hay detrás del azul y blanco de Sidi Bou Said

En Sidi Bou Said, las puertas azules destacan sobre las fachadas encaladas. Las rejas curvas, las celosías y los trabajos de carpintería dan carácter a sus casas. Al recorrer las calles, merece la pena detenerse en esos detalles antes de buscar las vistas del golfo de Túnez.

El palacio Ennejma Ezzahra añade otra razón para quedarse. Vinculado al pintor y musicólogo Rodolphe d’Erlanger, alberga el Centro de Músicas Árabes y Mediterráneas. Sus colecciones de instrumentos acercan la tradición musical del país a quienes recorren las salas y los jardines del palacio.

Fachadas blancas y balcones azules en Sidi Bou Said. / PETiTJEAN Patrick

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Oasis, dunas y casas excavadas en el sur de Túnez

En Tozeur, basta con observar el palmeral de arriba abajo para distinguir sus cultivos. Las palmeras ocupan el nivel más alto; debajo crecen árboles frutales y, junto al suelo, hortalizas. La sombra de las palmeras protege los cultivos inferiores y reduce la evaporación, una ventaja decisiva donde el agua es escasa.

El sur también ofrece las superficies salinas del Chott el Djerid y las dunas del Gran Erg Oriental. La sal y la arena dibujan paisajes distintos dentro de una misma región, con grandes extensiones despejadas que contrastan con la vegetación de los oasis.

En Matmata, la sorpresa está a los pies. Los patios se excavan en el terreno y quedan abiertos al cielo. Desde su base, las puertas conducen a dormitorios, cocinas y almacenes horadados alrededor. La tierra suaviza los cambios de temperatura del exterior. Son viviendas vinculadas a sus habitantes, por lo que conocer esta arquitectura exige respetar la intimidad doméstica.

Graneros tradicionales de Ksar Ouled Debbab, en el sur de Túnez. / Tobias Helbig

Harissa, cuscús y brik, una cultura que se comparte en la mesa

La harissa combina pimientos rojos, ajo y especias. Acompaña comidas y participa en la preparación de guisos. Los conocimientos y las prácticas sociales de su elaboración cuentan con el reconocimiento de la UNESCO, que destaca una tradición transmitida dentro de las familias y las comunidades.

El cuscús comparte reconocimiento patrimonial con otros países del Magreb. En Túnez se prepara con carne o pescado, una diferencia que permite acercarse también a las cocinas del interior y de la costa.

Con el brik llega el momento de prestar atención al primer bocado. Su lámina fina se fríe con el relleno dentro; en la versión con huevo, la cubierta se rompe crujiente y deja paso a un interior jugoso. El contraste de texturas forma parte del atractivo de comerlo recién hecho.

Cuscús con pollo y verduras. / Arne Buss / Unsplash

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Cuando empiezas a pensar en un viaje a Túnez es normal que surjan muchas preguntas: cuánto tiempo dedicar, cuál es la mejor época o cómo combinar la costa con el sur del país. Resolver estas dudas con la ayuda de expertos que conocen el lugar de primera mano permite transformar esa idea inicial en un viaje real y personalizado. Por eso, Club VIAJAR se ha unido con PANGEA para que empieces a viajar como eres.

La ventaja de un viaje a medida es precisamente esa: poder ajustarlo todo a tus gustos, desde el tipo de experiencia hasta el presupuesto, con la tranquilidad de contar con un equipo que te acompaña en todo momento. Porque viajar también es hacerlo sabiendo que cada detalle está bien pensado, antes incluso de empezar.

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