La casa de Elphaba de Wicked no está en Kansas ni en Ciudad Esmeralda, está en Los Ángeles (y la puedes ir a ver)

Ubicada justo en el cruce entre Walden Drive y Carmelita Avenue aparece entre mansiones esta pequeña casita de forma irregular, tejados puntiagudos y ventanas minúsculas. En realidad, está ahí desde antes incluso de que se estrenara la primera película de El mago de Oz (1939). La conocida como Casa Spadena o Casa de la Bruja se levantó en el año 1921 por obra de Harry Oliver, diseñador de arte de Hollywood con más de 30 películas en sus 20 años de actividad. Oliver fue uno de los precursores del estilo arquitectónico "storybook house", popular en la Inglaterra y los Estados Unidos del momento, que buscaba crear viviendas inspiradas en los cuentos de hadas.