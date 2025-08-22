La casa de Elphaba de Wicked no está en Kansas ni en Ciudad Esmeralda, está en Los Ángeles (y la puedes ir a ver)
La verdadera casa de Elphaba en Wicked no está custodiada por monstruos alados: la bruja vive pacíficamente en un barrio residencial de Los Ángeles.
Con el estreno el año pasado de la película Wicked, con Ariana Grande y Cynthia Erivo, el niño que aún vive en nuestro interior se sanó. Ver la perspectiva de Elphaba nos demuestra que el malo nunca es tan malo ni el bueno es tan bueno; y el personaje más insospechado puede convertirse en objeto de devoción –e imitación teatral– por parte de los niños.
De hecho, no es a la bella Glinda a la que las niñas de hoy se quieren parecer. Todas quieren imitar a Elphaba. Y, con el furor de la cinta, hay un lugar en Los Ángeles que ha resurgido y ha experimentado un aumento en su ya generoso número de visitantes
La casa de Elphaba de Wicked en Los Ángeles
Hablamos de la mismísima casa de la Bruja del Oeste. No se encuentra en Kansas, acechando a Dorothy, ni en Ciudad Esmeralda, donde Elphaba se siente como en su hogar. Está en la vibrante ciudad de Los Ángeles, concretamente en el barrio residencial de Beverly Hills.
Ubicada justo en el cruce entre Walden Drive y Carmelita Avenue aparece entre mansiones esta pequeña casita de forma irregular, tejados puntiagudos y ventanas minúsculas. En realidad, está ahí desde antes incluso de que se estrenara la primera película de El mago de Oz (1939). La conocida como Casa Spadena o Casa de la Bruja se levantó en el año 1921 por obra de Harry Oliver, diseñador de arte de Hollywood con más de 30 películas en sus 20 años de actividad. Oliver fue uno de los precursores del estilo arquitectónico "storybook house", popular en la Inglaterra y los Estados Unidos del momento, que buscaba crear viviendas inspiradas en los cuentos de hadas.
Inicialmente se proyectó no como una vivienda, sino como la oficina y vestuario del estudio de Irvin Willat en Cilver City. En 1926 fue trasladada a su ubicación actual y en los 60 fue comprada por la familia Spadena, dándole el nombre con el que ha pervivido.
A finales de los 90 volvió a ponerse a la venta en un estado que requería una potente inversión o una demolición completa. Michael Libon, un agente inmobiliario enamorado de la casa, decidió comprarla y reformarla poco a poco para evitar que un inversor se hiciera con ella y destruyera esta joya.
Así es la casa de Elphaba
La fachada está recubierta de estilo pintado. La vivienda, que parece arrancada de las páginas de un cuento de los Hermanos Grimm, ahora está vallada y a su alrededor crece salvajemente un jardín de estilo inglés que tiene incluso su propio lago. Mirando hacia el exterior y a disposición de los visitantes, hay varios carteles que advierten de que se trata de una propiedad privada, todos ellos firmados por "La Bruja".
Incluso, si tienes suerte, puede que la pilles disfrutando del aire libre en su jardín. Se dice que, en el lateral de la casa, junto al árbol más grande del recinto, se pueden ver sus piernas colgando de un columpio. Adornadas, por supuesto, por unos chapines de rubíes.
