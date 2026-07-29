Mi lugar favorito en el Caribe es el único destino del mundo donde puedes visitar una Maravilla del Mundo, islas paradisíacas y una de las mejores gastronomías sin tener que cambiar de hotel

Como persona que lleva toda la vida veraneando en Mallorca y que ha viajado por casi todo el Mediterráneo, puedo afirmar sin pelos en la lengua que en Europa hay playas impresionantes. Siento una especial predilección por los paisajes de Formentera y la forma en que sus pinares de color verde oscuro acuden al encuentro de un mar que es turquesa en la orilla y azul cián en el fondo. Sin embargo, es de justicia admitir que ninguna playa me ha impresionado tanto como las de Riviera Maya.

Descubrir una extensión infinita de arena fina y blanca como el papel lamida sutilmente por olas transparentes y turquesas; y casi tocada por la selva fue una de esas experiencias que no se olvidan. Disfrutar de ese entorno con un margarita en mano y libro en la otra contribuyó a grabarlo en la retina.

Las playas de Riviera Maya son un espectáculo cromático / Unsplash / Fallon Michael

Pero, para mí, lo mejor de la Riviera Maya no son sus playas –¡será por playas bonitas en el mundo!–, sino la posibilidad de explorar montones de puntos de interés cultural, histórico y gastronómico sin tener que hacer las maletas. Puedes dormir todas las noches en tu hotel a pie de una playa de ensueño y, desde ahí, decidir si pasar cada día en una tumbona o explorando la península del Yucatán. Así es como sería una propuesta de viaje organizado por Club VIAJAR y PANGEA.

Imprescindibles para visitar en la Riviera Maya

El Castillo de Chichen Itzá, una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno / Unsplash / Alex Azabache

Chichen Itzá: una de las Siete Maravillas del Mundo que puedes visitar desde la Riviera Maya

Hace solo unos cientos de años lo que ahora son unas ruinas fue una importante ciudad maya hace cerca de mil años. Declarada Patrimonio de la Humanidad en 1988 y Maravilla del Mundo Moderno en 2007, está presidida por el templo pirámide de Kukulcán, también apodado "El Castillo".

Cerca de este templo, que hoy sabemos que oculta un profundo cenote, hay lo que se cree que es un estadio deportivo del Gran Juego de Pelota que se conserva casi en su totalidad. Algunos de los muchos edificios que también podemos encontrar en Chichen Itzá son el Templo del Jaguar, el Templo Sur del Juego de Pelota (muy destruido), el Templo de Venus, el Templo de las Águilas y Jaguares y el Templo del Hombre Barbado, el que mejor se conserva.

Chichen Itzá está salpicado de ruinas arqueológicas / Unsplash / Falco Negenman

Un poco más allá, hay un segundo cenote sagrado, este a cielo abierto, con 60 metros de diámetro, rodeado de paredes de 15 metros de alto y cuyas aguas alcanzan los 13 metros de profundidad. En los tiempos de esplendor maya, en este cenote se produjeron los sacrificios de niños engalanados con ricos objetos. Hoy ya no queda nada de aquello: a principios del siglo XX, un cónsul estadounidense compró el terreno, dragó el cenote y vendió las joyas que encontró en el fondo a un museo.

Tulum, la ciudad construida sobre un acantilado que mira al mar Caribe / Unsplash / Anna Sullivan

Tulum: caminar sobre los cimientos de una civilización que miraba al mar

Una de las visitas más impresionantes que se pueden hacer desde Riviera Maya es recorrer el sitio arqueológico de Tulum. Antiguamente conocida como Zamá, esta ciudad amurallada tiene la particularidad de ubicarse justo sobre un acantilado mirando al mar Caribe.

Esta urbe fue habitada entre 1200 y 1550 y si hoy es una visita tan popular, aparte de por su ubicación, es debido al magnífico estado de conservación en que se encuentra. Todavía se puede apreciar a la perfección el trazado de sus calles, encerradas en un cuadrilátero casi perfecto, e incluso es posible subir las escaleras de su famoso Castillo, un importante edificio que funcionaba como faro y permitía a los navegantes esquivar el segundo arrecife de coral más largo del mundo.

La ciudad colonial de Valladolid es una de las visitas fundamentales para amantes de la historia / Unsplash / Rafael Cisneros Méndez

Valladolid: una ciudad colonial en Quintana Roo

Conocida como el "Pueblo Mágico", la ciudad colonial de Valladolid fue fundada ya en el año 1543. En ella hay diversos edificios y lugares de interés que merecen una visita –la Calzada de los Frailes, perfecta para comprar un recuerdo; el Convento Bernardino de Siena, el Cenote Zací, ubicado en el mismo pueblo–, pero su verdadero encanto se absorbe al pasearla a pie y perderse por sus tranquilas calles de casonas de colores.

Los paisajes de Isla Mujeres son espectaculares / Unsplash / David Emrich

Isla Mujeres: el verdadero paraíso en la tierra

Un viaje en ferry te separa del cielo cuando estás en la Riviera Maya. Cruzando el manto truquesa del Caribe desde Puerto Juárez llegarás a esta isla paradisíaca, descubierta por Francisco Hernández de Córdoba en 1517, pero a la que los mayas llevaban viajando desde siglos antes para consagrarse a Ixchel, diosa de la fertilidad.

En la isla es posible encontrar restos arqueológicos del templo de Ixchel; y existe hoy una ciudad con toda actividad en el interior. Pero lo más llamativo de Isla Mujeres es descubrir su naturaleza: para muchos, guarda las playas más bonitas del Caribe. Desde Club VIAJAR y PANGEA señalan que, si tienes ocasión de ir en un barco privado, no pierdas la oportunidad de dar la vuelta completa a la isla para disfrutar de un paseo único.

Un cenote en Tulum / Unsplash / Jared Rice

Cuándo viajar a Riviera Maya

De cara a evitar los temporales, la mejor época para viajar a Riviera Maya suele ser el invierno, especialmente de noviembre a febrero.

Cuándo reservar un viaje a Riviera Maya

Los hoteles no suelen habilitar las ofertas con más de un año de antelación, por lo que lo más conveniente es reservar el viaje con unos 4 o 6 meses de antelación para garantizar los mejores precios y atrapar una posible oferta.

La ciudad de Cancún, en la Riviera Maya / Unsplash / Braden Collum

Cuánto cuesta viajar a la Riviera Maya

Reservando con Club VIAJAR y PANGEA, es posible organizar un viaje a la Riviera Maya durante 9 días desde 1.150 €.

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Cómo organizar un viaje a la Riviera Maya

Si bien la Riviera Maya es una zona perfectamente segura y adaptada al turismo, las largas distancias hacen que México en general sea un destino donde es muy recomendable tener el respaldo de una agencia de viajes.

Esta seguridad es una de las ventajas que ofrece la colaboración entre Club VIAJAR y PANGEA. Partiendo de viajes inspiradores relatados por los expertos de VIAJAR, es posible organizar un viaje real con ayuda de los embajadores PANGEA. Aunque el tándem garantiza que las recomendaciones se hacen por parte de personas que conocen al dedillo el destino, cada viaje se hace completamente a medida para garantizar que quedan cubiertos los intereses del viajero, sin malgastar su tiempo en actividades que podrían no ser de su interés y calculando los tiempos perfectos para el tipo de itinerario que desea. El resultado es vivir el destino como si te lo estuviera contando tu mejor amigo que, además de conocerte a la perfección, se lo sabe de memoria.

¿Quieres viajar a la Riviera Maya? Entra en PANGEA y haz realidad los viajes que has leído en VIAJAR.