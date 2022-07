Ni en el Caribe, ni en París: el único "todo incluido" de lujo para adultos está en Ibiza

Podría tratarse de un hotel en el Caribe, de donde ha importado su concepto de todo incluido. Pero también podría estar en una gran ciudad europea, de donde ha traído la esencia de un lujo muy especial, concebido sólo para adultos. Pero ni una cosa ni la otra. TRS Ibiza Hotel está, como su nombre indica, en la isla blanca, a donde acaba de abrir sus puertas para revolucionar el panorama turístico.

Emplazado en la zona de San Antonio, este establecimiento, el primero de la marca en el continente, tiene el privilegio de asentarse a los pies de Cala Gració, una pequeña cala de aguas turquesas y arena dorada que está resguardada por una bahía y a donde los pinos se acercan hasta la propia orilla. Una playa de suma belleza que además está conectada con su hermana pequeña, Cala Gracioneta, a través de un sendero que bordea la costa.

Aquí, en este rincón de la isla donde tienen lugar los mejores atardeceres, se erige TRS Ibiza con una filosofía pionera: se trata del único all inclusive Premium y only adult. Un hotel que nace con una vocación especial en cuanto al tipo de servicio, gastronomía, spa-wellness, diseño y entretenimiento.

Mayordomo privado

¿Pero qué es lo que le hace tan diferente? En primer lugar, su nuevo servicio de mayordomía personal, único en Ibiza. Una figura que se encarga de las gestiones con un trato personalizado y exclusivo para satisfacer las necesidades que les puedan surgir a los huéspedes.

Todo es cuestión, como suele decirse, de pedir por esa boquita. El tipo de almohada, las cápsulas de café, las bebidas disponibles en la habitación, las actividades acuáticas que se desean probar, las excursiones que se pueden hacer. Una wish list (lista de deseos) que cada cliente puede crear de forma previa a su llegada, y con la que su estancia queda personalizada.

Pero hay otra novedad que da una vuelta de tuerca al lujo convencional. Se llama The Signature Level y es un programa para que los huéspedes disfruten de su paquete all inclusive más allá de las fronteras del propio hotel. A saber: cenas exclusivas, eventos y otras experiencias en distintos establecimientos de referencia de la isla, como Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, Hard Rock Hotel Ibiza, los restaurantes TATEL Ibiza o The Oyster & Caviar Bar y el famoso beach club Blue Marlin Ibiza, entre otros.

Como en casa

Ninguno de estos servicios, sin embargo, consiguen intimidar. Porque una de las grandes premisas de TRS Ibiza es hacer sentirse como en casa. Para ello están sus 378 habitaciones y suites, entre las que destacan las Swim Ups (una especie de bungalows que cuentan con piscina privada), o las Junior Suite Terrace (con un magnífico jacuzzi con vistas al mar).

Y para ello están también sus tres restaurantes a la carta: Gaucho, con un concepto gastronómico basado en el tradicional steak house de las distintas parrillas del mundo. (ojo al entrecot al carbón, pero también al rodaballo con jugo ligero de pescado); Helios, con una propuesta mediterránea de platos frescos y actuales con un sutil toque asiático; y Capricho, con una selección de exquisitos mini platos y cuidadas creaciones en las que se combina la gastronomía tradicional y contemporánea.

Delicias culinarias que pueden completarse con los tragos, cócteles y bebidas premium a cargo de los cinco bares del hotel, ya sea los que se extienden junto a la maravillosa piscina (Gaia Pool Bar, Aurum Lobby Bar o ÍO) o el llamado Gravity, un impresionante sky loung, también con piscina, desde el que la puesta de sol nunca fue tan hermosa mientras suena de fondo música de jazz en vivo.

Para recuperarse, siempre quedará Zentropia Spa & Wellness, el magnífico espacio de relax y bienestar, cuyos tratamientos y circuitos de agua completan estas vacaciones de cinco estrellas con todo incluido en este novedoso hotel de Ibiza.