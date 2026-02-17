Las dos caras de los Pirineos: un invierno cargado de nieve

En la parte más próxima al océano Atlántico, a tiro de piedra del País Vasco y Navarra, Gourette y La Pierre St-Martin son dos de las estaciones donde esto es bien visible. Gourette presume de ser el primer lugar donde se esquió en Pirineos, en el temprano 1903. Situada en el corazón de un circo de afiladas cumbres, tiene un tamaño medio. Este año ha realizado una inversión de 34 millones de euros en el llamado Plan de Montaña, que busca optimizar la gestión de los espacios y recursos, su sostenibilidad y la máxima seguridad para los usuarios. La Pierre Saint-Martin es igualmente una estación de tamaño medio, que invita al slow ski en su despejada parte alta, al tiempo que, si el tiempo lo permite, la vista alcanza hasta el Golfo de Vizcaya. La parte inferior de la estación está cubierta por espesos bosques, en cuyo interior discurre un dédalo de pistas para el esquí de fondo, travesía y excursiones con raquetas, con fin de etapa en lugares tan acogedores como el refugio de montaña Le pas de l’ours.