La capital europea más infravalorada es también la más barata para un viaje en otoño: vuelos y alojamiento por poco más de 20 euros

Situada a los pies del monte Vitosha, Sofía es una ciudad donde resuenan los tranvías, los mercados de especias y flores y el buen café. El centro de Sofía brilla, literalmente, con su camino de baldosas amarillas. Desde 1906, ese empedrado de cerámica dorada guía al visitante entre los edificios del poder (el Parlamento, la Casa de Gobierno, los museos nacionales). Alrededor se alzan templos imponentes como la catedral de Alejandro Nevski, la Sveta Nedelya, la pequeña joya ortodoxa de Sveti Nikolai o la mezquita Banya Bashi, diseñada por Mimar Sinán, el genio de la arquitectura otomana.