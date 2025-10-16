La capital europea más infravalorada es también la más barata para un viaje en otoño: vuelos y alojamiento por poco más de 20 euros
Para hacer un viaje otoñal es imprescindible un detalle: no gastar demasiado dinero. En esta capital europea podrás disfrutar de un fin de semana o un puente completo por muy poco dinero.
Hay ciudades que no buscan llamar la atención de los viajeros, pero que convierten en el mejor destino para los que no quieren gastar demasiado dinero. Viajar por Europa siempre es una buena opción cuando entra la temporada de otoño, puesto que hay destinos de ensueño en el que hacer una escapada 'low cost'. Estos destinos se convierten en el lugar perfecto para crear recuerdos con tu pareja o tus amigos cuando la realidad supera la expectativa.
Por suerte, tras repasar las capitales más llamativas europeas, hemos encontrado una que es perfecta para los bolsillos más discretos: la capital de Bulgaria. Con el nombre de una mujer y edificios que contrastan con el entorno, Sofía, la capital de Bulgaria, se ha convertido en el destino preferido para los que prefieren ahorrar un poco de dinero sin privarse de tomar un avión y disfrutar de la gastronomía de países nuevos.
Situada a los pies del monte Vitosha, Sofía es una ciudad donde resuenan los tranvías, los mercados de especias y flores y el buen café. El centro de Sofía brilla, literalmente, con su camino de baldosas amarillas. Desde 1906, ese empedrado de cerámica dorada guía al visitante entre los edificios del poder (el Parlamento, la Casa de Gobierno, los museos nacionales). Alrededor se alzan templos imponentes como la catedral de Alejandro Nevski, la Sveta Nedelya, la pequeña joya ortodoxa de Sveti Nikolai o la mezquita Banya Bashi, diseñada por Mimar Sinán, el genio de la arquitectura otomana.
Cuánto cuestan los vuelos y el alojamiento en la capital de Bulgaria
Comer las delicias de Sofía es muy fácil si te adentras en el Mercado de las Mujeres (Zhenski Pazar). Desde el amanecer hasta el anochecer, la vida bulle entre puestos de frutas, quesos, alfombras y especias, donde comprar alimentos o cosas para almorzar resulta de lo más barato. ¡Otro punto positivo para la ciudad! Del mismo modo, si consultas los vuelos para irte un fin de semana a este enclave, en los meses de octubre y noviembre suele haber aviones desde los 20 euros hasta los 50 euros, aproximadamente.
Y sí, el alojamiento es algo que siempre nos preocupa cuando nos desplazamos... Comparar precios es una tarea que nos lleva bastante tiempo a la hora de organizar un viaje, puesto que hay que tener en cuenta las comidas, el desplazamiento y dónde dormir; pero en esta ciudad ya te adelantamos que todo está previsto para que sea muy fácil de gestionar.
En Booking puedes encontrar habitaciones en el centro de la ciudad por tan solo 20 euros la noche, como por ejemplo en Hostel Mostel Sofía. Igualmente, si buscas un hotel de tres estrellas con todas las comodidades, una habitación doble con baño privado lo puedes encontrar en el centro por el módico precio de 28 euros la noche: The Rainbow 2. Las opciones son infinitas y totalmente ajustables a tu presupuesto.
¿Te perderías unos días por Sofía? Nosotros lo tenemos claro: sí y sí.
