Uno de los grandes santuarios naturales del mundo: parques nacionales con glaciares, ballenas y bosques boreales

Los parques nacionales de Canadá dibujan una forma distinta de mirar el mapa. Aquí la naturaleza ocupa una escala enorme: montañas que cortan el horizonte, bosques boreales que parecen no acabarse nunca, fiordos, glaciares, praderas, costas salvajes y una fauna única. Por eso, viajar a Canadá tiene algo de ejercicio de escala: todo resulta más amplio, más silencioso y más vivo de lo que uno imagina desde lejos.

Canadá es un país con una belleza paisajística única / Istock / bgsmith

Canadá gana profundidad al mirarlo a través de sus grandes espacios protegidos. Sus paisajes hablan de conservación, cultura indígena y convivencia responsable con la vida salvaje.

Los Parques Nacionales de Canadá

Canadá protege una red enorme de parques nacionales, reservas y áreas marinas que atraviesan el país de costa a costa. Del Atlántico al Pacífico, con el Ártico como gran frontera septentrional, estos espacios conservan algunas de las regiones naturales más representativas del territorio: tundra, taiga, selvas templadas, humedales, praderas, cordilleras y fiordos.

Los parques actúan como corredores de vida para especies que necesitan grandes distancias para moverse, alimentarse y reproducirse. Caribúes, lobos, bisontes, osos, aves migratorias y mamíferos marinos dependen de esa continuidad. ¿La mejor forma de comprenderlo? Mirar el paisaje como un sistema vivo, donde cada río, bosque y valle cumple una función.

¿Quieres viajar a Canadá? Diseñamos tu viaje a medida / PANGEA The Travel Store

La protección de estos lugares avanza de la mano de quienes los han cuidado durante generaciones. Las comunidades indígenas, con su conocimiento del territorio, ocupan un papel esencial en la gestión y el futuro de muchas áreas protegidas.

Viajar al oeste de Canadá: montañas, lagos glaciares y bosques

La imagen más reconocible de los parques nacionales de Canadá está en el oeste: Montañas Rocosas, lagos de color turquesa, bosques de coníferas y glaciares. Banff, Jasper, Yoho y Kootenay forman parte de ese gran corredor montañoso donde la geología aparece sin filtros.

En esta zona, el agua de deshielo arrastra sedimentos finísimos que tiñen los lagos de tonos casi irreales. Alrededor, los picos nevados y los valles glaciares muestran un paisaje en transformación constante, a un ritmo que escapa a nuestra visión. Yoho, con un nombre ligado al asombro en lengua cree, invita a mirar con calma cascadas, paredes de roca y huellas de antiguos mares.

Más al sur, el Parque Nacional de los Lagos Waterton añade otro matiz: praderas que se encuentran de golpe con montañas, cielos limpios y una biodiversidad enorme en un espacio relativamente compacto.

Parque Nacional Waterton Lakes / Wildroze / ISTOCK

Hacia la Columbia Británica, Mount Revelstoke y Glacier cambian el registro: allí aparecen bosques húmedos, cedros gigantes, musgos y montañas cargadas de nieve.

Qué fauna salvaje en libertad podemos encontrar en Canadá

Uno de los grandes valores de este país está en la forma de convivir con la fauna. Osos negros y grizzlies, alces, lobos, caribúes, bisontes y linces habitan espacios donde el sigilo y el respeto resultan imprescindibles.

La recuperación del bisonte figura entre las historias más potentes de conservación en Norteamérica. Tras quedar al borde de la desaparición, distintos programas han permitido devolverlo a territorios donde su presencia transforma el paisaje: pasta, abre caminos, fertiliza el suelo y mantiene vivos ciertos equilibrios ecológicos.

En el agua, el espectáculo cambia de escala. En el Parque Marino Saguenay–San Lorenzo, en Quebec, las corrientes frías y ricas en nutrientes atraen a distintas especies de ballenas. Ver emerger un rorcual o una jorobada en aguas abiertas impresiona y refuerza una idea esencial: la vida salvaje necesita espacio.

Bisonte canadiense / ISTOCK

Dos gestos ayudan a viajar con más conciencia:

Mantener distancia con osos, alces, lobos y otros animales salvajes.

Evitar alimentar fauna o alterar su comportamiento para conseguir una fotografía.

Parques menos conocidos que cuentan otra cara de Canadá

Más allá de los nombres más famosos, Canadá guarda parques que muestran el país desde ángulos inesperados. Grasslands, en Saskatchewan, rompe la idea de una belleza canadiense limitada a montañas y lagos. Allí destacan sus praderas, rachas de viento, bisontes y uno de los cielos nocturnos más oscuros del país. ¿Te imaginas ver la Vía Láctea sin apenas contaminación lumínica?

En Terranova y Labrador, Gros Morne cuenta la historia de la Tierra en voz alta. Sus Tablelands permiten caminar sobre roca del manto terrestre, empujada a la superficie hace millones de años. El contraste entre esos tonos rojizos, los fiordos interiores y el bosque boreal convierte el parque en una lección de geología al aire libre.

En el norte remoto aparecen Sirmilik, Wapusk y otros territorios árticos donde los glaciares, los osos polares, los narvales y las colonias de aves marinas muestran la versión más extrema de Canadá.

Osos polares en ascenso, Wapusk, Canadá. / Istock / Massimo Fusaro

Cultura indígena, conservación y respeto por la naturaleza

El futuro de los parques nacionales canadienses avanza muy ligado a la cogestión indígena. Durante generaciones, las Primeras Naciones, los pueblos inuit y las comunidades métis han mantenido una relación profunda con estos territorios, basada en el uso responsable, la observación del entorno y la transmisión de conocimiento.

Esa relación aparece hoy en programas de guardianes indígenas, áreas protegidas lideradas por comunidades locales y acuerdos que integran ciencia, memoria oral y conocimiento ecológico tradicional. El paisaje gana sentido al contemplarlo desde esa responsabilidad compartida.

Por eso, los parques nacionales de Canadá emocionan tanto: reúnen belleza, escala y conciencia. Son montañas, lagos, ballenas y bosques, además de una conversación abierta sobre cómo queremos convivir con la naturaleza. En un territorio tan inmenso, cada parque ayuda a mirar mejor.

Aurora boreal sobre la isla Spirit, en el lago Maligne en el parque nacional Jasper, Canadá / Istock / Mumemories

En Club VIAJAR y PANGEA se apuesta por lugares donde el país va mucho más allá de las imágenes más conocidas.

Haz realidad los viajes que siempre has leído en VIAJAR

Cuando empiezas a pensar en un viaje como este es normal que surjan muchas preguntas: cuánto tiempo dedicar, cuál es la mejor época o cómo organizar el recorrido para que todo encaje. Resolver todo eso con la ayuda de expertos que conocen el lugar de primera mano permite transformar esa idea inicial en un viaje real y personalizado. Por eso, Club VIAJAR se ha unido con PANGEA para que empieces a viajar como eres.

La ventaja de un viaje a medida es precisamente esa: poder ajustarlo todo a tus gustos, desde el tipo de experiencia hasta el presupuesto, con la tranquilidad de contar con un equipo que te acompaña en todo momento. Porque viajar también es hacerlo sabiendo que cada detalle está bien pensado, antes incluso de empezar.

¿Estás pensando en viajar a Canadá y quieres vivir los parques nacionales de Canadá a tu medida? Entra en PANGEA y haz realidad los viajes que siempre has leído en VIAJAR.