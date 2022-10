El camino de las serpientes del bosque de Shawnee: una ruta tan bella como peligrosa

Con una extensión de 289.000 acres (más de 1.000 kilómetros cuadrados), el Parque Nacional Shawnee está ubicado en el sur de Illinois, entre los ríos Ohio y Misisipi.

Cuenta con bosques de robles y nogales sorprendentemente hermosos, humedales florecientes, cañones exuberantes, crestas jorobadas y características geológicas únicas. Una rara convergencia de seis regiones ecológicas naturales da como resultado una diversidad de especies de plantas y animales.

Al año lo visitan casi un millón de personas, pero la belleza de este lugar no es lo que realmente lo vuelve singular. La Snake Road es una de las pistas de tierra que lo recorre, y su nombre no es casual (“snake” significa serpiente, en inglés).

Y es que El Parque Nacional Shawnee es sobre todo famoso por su migración de serpientes dos veces al año. En primavera, las serpientes (junto con otros reptiles y anfibios) migran fuera de los acantilados de piedra caliza del bosque y entran en LaRue Swamp. En otoño, la migración se invierte cuando las serpientes salen de LaRue Swamp para pasar el invierno en la base seca de los acantilados de piedra caliza.

Por eso, esta carretera se cierra dos veces al año, del 15 de marzo al 15 de mayo, y nuevamente del 1 de septiembre al 30 de octubre.

¿A salvo? No del todo…

Pero eso no quiere decir que visitar este paraíso de senderistas y ciclistas no comporte ciertos riesgos, por más que no te pille la época de migración. Y es que es el hogar de miles de serpientes todo el año, de 20 especies diferentes, algunas, venenosas, como la famosa serpiente de cascabel.

Los propios administradores del parque aconsejan prudencia a quienes lo visitan: “Hazle saber a alguien tus planes de viaje, lleva mucha agua, recuerda que la cobertura de teléfono móvil puede ser débil o inexistente en muchas partes del Bosque Nacional Shawnee, utiliza un mapa y una brújula o un dispositivo GPS, y ten precaución: en el parque habitan serpientes venenosas, típicas del sur de Illinois”.

Con todo, este no debería ser un motivo para dejar de visitar tan bello lugar. Shawn Gossman, fundador del blog de senderismo ‘Hiking with Shawn’, plasmó en su publicación un estudio llevado a cabo por él mismo (tirando de hemerotecas, consultas administrativas, registros del parque, etc), según el cual la última muerte en este lugar provocada por una serpiente venenosa sucedió hace la friolera de 200 años.

“Hay muchas leyendas sobre cómo los miembros de la familia de los lugareños han muerto a causa de las mordeduras de serpientes”, explica. “Sin embargo, no hay registros precisos ni oficiales de estas historias. Muchas personas que las afirman tienen dos cosas en común: a menudo difunden teorías conspiranoicas y las historias sobre las mordeduras de serpientes nunca cuadran”.

Así que ya sabes: si te pilla a mano, no dejes de visitar el Parque Nacional Shawnee, pero eso sí: ¡mira bien dónde pisas!