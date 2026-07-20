El Camino de Santiago no empieza en España, sino en este pueblo francés Patrimonio de la Humanidad: guarda los pasos de Napoleón, una joya gótica y un puente romano

En 2025 el Camino de Santiago batió un nuevo récord: 530.987 peregrinos completaron alguna de las rutas hasta Compostela, un 6% más que en 2024 (499.241). De este total, 228.527 fueron españoles, el 43%, frente a más de 297.000 extranjeros, que constituyen la mayoría desde hace varios años.

Redacción Viajar

De entre todos ellos, 12 oficiales y otras 46 vías jacobeas y trazados paralelos a mayores, el Francés, El Camino por excelencia, sigue siendo el favorito: 37 etapas, 939,7 kilómetros y un origen no siempre conocido, Francia, concretamente Saint-Jean-Pied-de-Port, o como lo conocemos en España, San Juan Pie de Puerto.

Calle de San Juan Pie de Puerto / Istock / JESUSDEFUENSANTA

El inicio del camino

Nombrado bajo el puerto de montaña que recoge, y puerta de entrada a la Península Ibérica, esta región ha sido la encargada histórica de reunir la red de caminos europeos en su llegada a España, especialmente desde el descubrimiento de la sepultura del Apóstol Santiago en el siglo IX, un hito que dirigiría a peregrinos de toda Europa a la capital del peregrinaje en Galicia.

Ubicado en el en el suroeste de Francia, en el departamento de los Pirineos Atlánticos, la casilla de salida de una de las rutas más transitadas del mundo está a solo 8 kilómetros de la frontera española, y unos 50 kilómetros de Biarritz, punto de partida clave para muchos caminantes debido a su aeropuerto internacional y conexión directa en tren con Pied-de-Port. La localidad ejerce históricamente como la capital de la Baja Navarra, una de las tres provincias del País Vasco Francés asentada en una llanura rodeada de colinas y anfiteatros montañosos divididos por el río Nive.

Peregrino en los alrededores de la localidad. / Istock

La localidad fue reconocida en 1998 como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; “Les Plus Beaux Villages de France”, Uno de los pueblos más bellos de Francia, en 2016 (el único de su departamento); y es aún histórica capital del Reino de Navarra, pieza clave que aún conserva en muchos casos la simbología que empuñó en aquel tiempo.

Paradas indispensables

El Camino es la excusa, pero San Juan ofrece mucho más que el descanso previo a una aventura: desde la ciudad, la Citadelle domina el paisaje desde la colina de Mendiguren, sustituyendo al antiguo castillo medieval que ocupó previamente el enclave. Recogido en su panorámica, el Puente Romano de Eyheraberry se extiende sobre el río Nive, siendo la imagen por excelencia del paso por la ciudad.

Peregrino con mochila en Saint-Jean-Pied-de-Port, Francia / Istock / JOEL CARILLET

Más abajo, la Iglesia de Notre-Dame-du-Bout-du-Pont se proclama el templo gótico más importante del País Vasco Francés, con una imponente fachada de piedra rosa y una entrada encastrada en las propias murallas de la ciudad. Estas murallas, se dice, fueron mandato del llamado Rey Grande, Sancho VII el Fuerte, quien mandaría construirlas junto con la iglesia primitiva en conmemoración de la victoria cristiana sobre los almohades en las Navas de Tolosa (1212).

Datos y curiosidades Prepara las piernas... ¡y el dato!: Pese a que muchos inician su viaje desde Sarria, mínimo legal para considerarse peregrino, más del 60% de los peregrinos inicia su viaje aquí , y su oficina de acogida al peregrino es una de las más transitadas de Europa.

, y su oficina de acogida al peregrino es una de las más transitadas de Europa. La dura "Ruta de Napoleón": La primera etapa del Camino cruza a Roncesvalles por un paso de montaña descomunal, pero también de una extrema dureza física.

La primera etapa del Camino cruza a Roncesvalles por un paso de montaña descomunal, pero también de una extrema dureza física. La mejor época para viajar: Evitando los polos de temperatura, primavera y otoño son los meses ideales, lejos de las masas de verano y las precipitaciones invernales.

Evitando los polos de temperatura, primavera y otoño son los meses ideales, lejos de las masas de verano y las precipitaciones invernales. Artesanía local: Es el lugar idóneo para adquirir auténtico lino vasco de alta calidad y alpargatas hechas a mano.

Siguiendo con el arte religioso, la Prisión de los Obispos, o Prison des Évêques , representa un enigmático edificio medieval que hizo de residencia de obispos durante el Gran Cisma de Occidente para, posteriormente convertirse en prisión municipal. Hoy su espacio recoge la historia que ha vivido entre sus muros, así como la del camino que inicia desde sus paredes.

Peregrinos del Camino de Santiago en los Pirineos desde Saint-Jean-Pied-de-Port / Istock / Lee Hyoung Ho

Gastronomía de interior

Si la razón de tu paso por Francia es iniciar tu peregrinaje, deberás hacer acopio de fuerzas antes de salir a Santiago. Sino, es la excusxa, porque no hay alternativa a pegarse un buen festín antes de volver a casa.

El bonito pueblo de Saint Jean Pied de Port / Istock

Con una oferta predominantemente carnívora, de caza y charcutería, destaca el jamón de Bayona, los pimientos de Espelette y el confit de pato, pilares en cualquier mesa; el queso Ossau-Iraty de oveja, curado de leche cruda, cuenta con Denominación de Origen, suave, sabroso, y tradicionalmente acompañado con mermelada de cerezas negras de Itxassou, y para acompañra, un vino AOP Irouléguy. Producido en las laderas montañosas de los alrededores, se trata de uno de los viñedos con denominación de origen más pequeños de Francia, con variedad de tintos y rosados.

No creo que te quedes con hambre, pero por si acaso, mide las cantidades justas para no perderte el Gâteau Basque, osease, el Pastel Vasco, postre estrella de masa quebrada relleno de crema pastelera o de mermelada de cereza negra.