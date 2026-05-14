Bosques sagrados, templos milenarios y cascadas veneradas como dioses: la peregrinación japonesa que rivaliza con el Camino de Santiago

Japón suele asociarse a ciudades futuristas, trenes bala y templos rodeados de cerezos. Sin embargo, existe un territorio que crea una postal distinta. Un lugar dominado por montañas húmedas, senderos de piedra y bosques tan antiguos como el propio país.

Allí se encuentra el Camino Kumano, una de las rutas de peregrinación más fascinantes del mundo. Durante siglos, emperadores, monjes y samuráis recorrieron estos senderos buscando alcanzar los santuarios de Kumano. Hoy, caminar por ellos sigue siendo una forma distinta de descubrir Japón: una más silenciosa, espiritual y que pone el foco más en el paisaje que en lo que lleva el sello de la mano del hombre.

Un camino de peregrinación que recorre los paisajes más bonitos de Asia. / Istock

Qué es el Camino Kumano

El Kumano Kodo es una red de rutas históricas situada en la península de Kii, al sur de la isla principal de Japón. Sus caminos unen los tres grandes santuarios de Kumano, conocidos como Kumano Sanzan, atravesando montañas cubiertas de bosques y pequeños pueblos tradicionales.

La peregrinación tiene más de mil años de historia y nació vinculada a una visión espiritual donde la naturaleza ocupa un papel central. En estas montañas, árboles, cascadas y rocas representan la presencia de los kami, los espíritus del sintoísmo.

Existe además un vínculo singular con España. El Camino Kumano y el Camino de Santiago son las únicas rutas de peregrinación declaradas Patrimonio de la Humanidad, y muchos viajeros completan ambas para obtener el reconocimiento simbólico como peregrinos duales.

Cómo es el camino Kumano

Recorrer el Kumano Kodo significa caminar sobre antiguos caminos empedrados conocidos como ishidatami, construidos hace siglos como instrumento para soportar las intensas lluvias de la región.

La ruta atraviesa bosques donde los cedros superan los 800 años de antigüedad y donde el silencio solo se rompe por el sonido del agua o el viento entre las ramas. Es habitual hacer jornadas enteras envuelto en un mar de niebla que da al recorrido un ambiente cinematográfico.

A lo largo del camino aparecen pequeñas aldeas de montaña como Takahara, conocida como la “aldea en la niebla”. Allí encontrarás las casas de madera, campos de té y las posadas familiares que se mantienen gracias al cuidado de la naturaleza.

Pueblo de Tokahara, Peregrinación Kumano Kodo / Gonzalo Azumendi

Nakahechi, la ruta más emblemática

Entre todos los itinerarios del Kumano Kodo, Nakahechi es el más conocido. Durante siglos fue utilizado por la familia imperial japonesa para llegar a los santuarios de Kumano.

El sendero comienza cerca de Tanabe y se adentra rápidamente en un paisaje dominado por bosques densos y antiguos santuarios. Uno de sus puntos más simbólicos es Takijiri-oji, considerado la puerta de entrada al territorio sagrado.

Más adelante aparece Tsugizakura-oji, rodeado de enormes cedros monumentales. El tamaño de los árboles y la atmósfera del bosque convierten este tramo en uno de los más impactantes de toda la peregrinación.

Los santuarios sagrados de Kumano

El destino final de las rutas son los tres grandes santuarios de Kumano, centros espirituales que llevan siglos marcando el sentido de la peregrinación.

Kumano Hongu Taisha es considerado el núcleo espiritual del camino. Muy cerca se levanta el gigantesco torii de Oyunohara, una puerta sagrada de casi 34 metros que señala el lugar donde, según la tradición, descendieron los dioses.

Kumano Nachi Taisha ofrece una de las imágenes más icónicas de Japón gracias a la presencia de Nachi-no-Otaki, la cascada más alta del país. Como no podía ser de otra manera, la propia cascada es venerada como una deidad.

El tercer santuario, Kumano Hayatama Taisha, se encuentra junto al río Kumano y alberga el árbol sagrado Nagi-no-Ki, cuyas hojas se entregan a los viajeros como símbolo de protección.

Japón y sus mil caras / Arenatours

Cómo incluir el Camino Kumano en tu viaje: una forma distinta de descubrir Japón

Más allá de su valor histórico, el Camino Kumano permite conocer un Japón alejado de las grandes ciudades. Aquí, el viaje se construye caminando, avanzando entre bosques antiguos y pequeños templos ocultos entre la vegetación.

Esta opción poco transitada y profundamente auténtica es una de las que más recomiendan los expertos del Club VIAJAR y de PANGEA. Las dos entidades se han unido para que hagas realidad los viajes que siempre has leído en la revista, y puedes empezar tu próximo itinerario aquí.