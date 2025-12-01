La calle más navideña del mundo está al lado de España: es el lugar donde nació el Belén y está repleta de figuritas y pesebres

Algunas de sus composiciones alcanzan varios metros de altura y las vende en todo el mundo. Entre sus clientes se encuentran desde el Papa Francisco a Berlusconi, de Sofía Loren hasta el Rey Emérito “que hace años compró un ángel”, nos confirma Genaro en su taller de la calle San Gregorio Armeno. Y sus piezas se encuentran en algunos de los lugares más emblemásticos de la ciudad, como en lobby del Eurostars Excelsior Nápoles, uno de los grandes iconos de la Dolce Vita que con más de 125 años de historia, todavía sigue en pie y con espectaculares vistas al Vesubio.