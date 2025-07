La calle medieval más visitada del mundo está en el pueblo de Reino Unido preferido por los estudiantes para aprender inglés

No es raro ver hordas de turistas fotografiando cada rincón, entrando y saliendo de las tiendas, o haciendo cola frente a The shop that must not be named, una de las tiendas más populares de la calle que vende, sobre todo, souvenirs relacionados con la ciudad y con Harry Potter. Y es que The Shambles ha sabido reinventarse sin perder su esencia gracias a su arquitectura original.