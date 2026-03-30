La calle más bonita del mundo es una encantadora cuesta de adoquines y vistas panorámicas sobre la colina: está en una de las regiones más auténticas de la campiña inglesa
Es uno de los lugares más fotografiados de Reino Unido y cuenta con un museo impresionante.
Cuando viajamos muchas veces pecamos de querer ver todo y no disfrutar de nuestro destino como deberíamos. Vamos con prisa, queremos conocer lo máximo posible y al final terminamos yendo de monumento en monumento sin apreciar nada. Sí, los monumentos son importantes, pero también es necesario pasear por la calle y disfrutar de la vida y ambiente de esa ciudad hasta ahora desconocida.
Si fuese posible, estaríamos encantados de recorrer todas las calles del mundo y conocer toda su variedad y belleza. Sin embargo, esto es tarea imposible, por lo que hay que acortar la lista e intentar quedarse con las mejores. Europa cuenta con muchas impresionantes, pero hay una en concreto que muy posiblemente te dejará con la boca abierta. Está en la campiña inglesa, y tiene unas vistas panorámicas de espectáculo.
Una calle anclada en el pasado
Se trata de Gold Hill, una calle de adoquines situada en Shaftesbury, Dorset, un condado de Inglaterra perteneciente a la campiña inglesa. Se encuentra en una cuesta, y subir por ella se siente como hacer un viaje al pasado. Según la recorres, inevitablemente te fijarás en sus casas de piedra y en los muros de la Abadía del Rey Alfredo, a los cuales bordea.
Su encanto medieval no acaba aquí, pues en su cima te espera la Iglesia de San Pedro, la más antigua de la zona. Allí también se encuentran los restos de una antigua abadía benedictina y el Gold Hill Museum, un museo gratuito situado en 2 edificios restaurados en el que se exponen objetos con los que conocer la historia de la zona desde el siglo IX.
Uno de los sitios más fotografiados
Gold Hill es uno de los sitios más fotografiados de Reino Unido. Esto no es sorpresa para nadie, pues aparte de ser un lugar precioso por sí mismo cuenta con unas vistas panorámicas impresionantes. Al estar situada en una colina, desde su cima podrás observar el entorno rural y encantador de la campiña inglesa.
El anuncio que lo cambió todo
Sería un delito decir que esta calle es famosa por otra cosa que no sea su impresionante paisaje y encanto, pero la verdad es que hubo algo que le dio un impulso muy fuerte. Se trata de, aunque suene raro, un anuncio de pan Hovis de 1973. Fue dirigido por Ridley Scott, y en él se veía a un niño empujando una bicicleta mientras subía la colina. Se convirtió en un anuncio tan icónico que, incluso en el siglo XXI, ha vuelto a ser emitido en televisión.
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