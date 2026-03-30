La calle más bonita del mundo es una encantadora cuesta de adoquines y vistas panorámicas sobre la colina: está en una de las regiones más auténticas de la campiña inglesa

Sería un delito decir que esta calle es famosa por otra cosa que no sea su impresionante paisaje y encanto, pero la verdad es que hubo algo que le dio un impulso muy fuerte. Se trata de, aunque suene raro, un anuncio de pan Hovis de 1973. Fue dirigido por Ridley Scott, y en él se veía a un niño empujando una bicicleta mientras subía la colina. Se convirtió en un anuncio tan icónico que, incluso en el siglo XXI, ha vuelto a ser emitido en televisión.