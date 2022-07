La calle que no te puedes perder en Oporto: Rua Miguel Bombarda

La única galería de arte outsider (marginal) de toda la península ibérica, uno de los centros creativos más especiales de Portugal y una casa de té que dio origen a todos los espacios artísticos de esta calle. Son algunos de los enclaves especiales que se distribuyen a lo largo de la Rua Miguel Bombarda, la calle del arte de Oporto, situada en el barrio de Cedofeita.

A simple vista, parece una calle cualquiera de un barrio cualquiera. Sus edificios no están especialmente cuidados, el color gris predomina en las fachadas y las aceras son estrechísimas. Si uno la pasea sin poner atención, podría irse sin descubrir algunas de las galerías de arte y tiendas más creativas de todo Oporto. Hay que pararse a mirar cada escaparate porque algunos esconden tesoros artísticos.

Entre máscaras y androides

Según nos explica José Carlos Suárez, de la galería Cruzes Canhoto, toda esta movida artística empezó con la tetería Rota do Chá, situada en el 452 de Miguel Bombarda, en los años 90. Decorada con muebles originales traídos de todas partes del mundo (hay hasta pósters originales de Mao Tse-Tung) por el hijo de los dueños, dentro destaca su particular jardín, espacio verde que también veremos en otros hoteles, restaurantes y tiendas de esta zona. “Antes de casa de té fue ‘Arte en partes’ y cada piso estaba dedicado a una cosa”, explica Suárez.

“Este es el Barrio de las Artes, Porto Art Street, donde todas las galerías se concentraron. Es un barrio diferente de los otros de la ciudad, es animalista, de gran conciencia social, vegano, gay friendly, progresista… Hay una idea de barrio, de solidaridad, de diferentes personas de diferentes condiciones sociales…”, continúa José Carlos.

Su propia galería, situada enfrente de Rota do Chá, refleja toda esta diversidad del barrio. Es la única dedicada al arte marginal en toda la península ibérica, piezas hechas por artistas sin formación, “no hay escuela de arte aquí, las personas que las crean no buscan fama, celebridad”, señala José Carlos. “Coincide –nos dice José Carlos- que la calle se llama Miguel Bombarda, que fue el primer psiquiatra portugués, de finales del siglo XIX, principios del XX, que estimuló la idea del arte como terapia”. También cuenta con obras de arte primitivo y popular. En el momento en que la visitamos coincidimos con una exposición temporal dedicada a máscaras de diablos realizadas por mujeres mayores de 80 años. No marcharse de Cruzes Canhoto sin admirar algunos de los androides realizados por el artista Sátrapa.

Vinilos y revistas

Continuamos el paseo por la misma acera en la que se encuentra Cruzes Canhoto y llegamos al número 232 de la calle. En él hallamos otro de los emblemas de Miguel Bombarda, la tienda Materia Prima, en pie desde los años 90.

Libros, revistas, vinilos y hasta cintas de casete conviven en un espacio también decorado con obras de arte. En Materia Prima encontrarás propuestas artísticas exóticas, experimentales, innovadoras… provenientes de firmas independientes.

Quijote y Sancho

Llegamos a la esquina entre Miguel Bombarda y Rua de Diogo Brandâo para encontrar una referencia cervantina: un gran mural con las figuras de Quijote y Sancho de Mots, Mesh, Fedor.

La imagen es el preámbulo para entrar en la tienda de ilustraciones más chula de Bombarda, Ó! Galería, en el número 61. Salir de ella sin una ilustración bajo el brazo es difícil.

Desde 2009 muestran y venden ilustraciones de artistas de todo el mundo y cuentan con un espacio para exposiciones temporales. Hay precios para todos los bolsillos.

El universo sostenible de Cru

Abandonamos un segundo la Rua Bombarda para visitar dos espacios en la Rua do Rosário, que la cruza más o menos a la mitad. El primero, Cru, otra institución en la zona desde 2012 en el número 211.

En este hub creativo se presentan proyectos de 53 diseñadores, de los cuales tres son españoles. En 2020 crearon la Asociación de Diseño Sostenible y es que todas las prendas y joyas que se venden en la tienda cuentan con ese requisito de sostenibilidad. Pero no solo hay tienda.

Una puerta separa el espacio de la tienda del espacio de coworking, que finaliza con una cocina, una terraza y una espectacular máquina con la que nos cuentan tuestan su propio café, que también venden. Virgínia Franca, gerente de Cru, es quien nos enseña el espacio y en medio de la visita la interrupción de un mensajero nos trajo una gran sorpresa. Traía un paquete que llegaba de Guadalix de la Sierra. “¿Conocéis el lugar?”, nos preguntó Virginia. “Claro –contestamos-, somos de Madrid”. Virginia nos abre el paquete para enseñarnos las joyas creadas por las Singular Sisters, las hermanas de la localidad madrileña que venden en este espacio, y que vienen metidas en un saquito con hierbas aromáticas. Bajamos al sótano y en él encontramos otro mundo: estudios de grabación, de fotografía, podcast, un auditorio… Cru es un espacio sin fin.

Más que un hotel

Unos números más allá, en la misma acera de Rua do Rosário, en el 233, finalizamos nuestro recorriendo entrando en Rosa Et Al Townhouse, un hotel de barrio que se llevó el Prêmio Respeito pela Arquitetura en 2012 y que también comparte el carácter artístico de la zona, incluyendo fotografías e ilustraciones de artistas locales en su decoración.

El hotel se encuentra en un edificio conocido como Livraria Civilizaçâo, construido en el siglo XVIII. Incluye una cafetería y restaurante de especialidades, llamado Early Cedofeita, y un amplio jardín, pero la sensación no es la de estar en un hotel, sino que la sensación hogareña se palpa en cada rincón. A la entrada, una tienda conceptual y plataforma de arte llamada Earlymade.

Bimensualmente se celebran en Miguel Bombarda las llamadas Inauguraciones, en la que las tiendas del barrio abren sus puertas durante más tiempo y presentan sus novedades. El momento ideal para visitar esta zona de Oporto y disfrutar de todo su carácter artístico.