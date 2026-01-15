Así es la California de Francia más allá del verano: un viaje costero por el secreto mejor guardado del País Vasco francés

En los años treinta, el Château de Brindos fue lugar de encuentros y celebraciones, donde no faltaban paseos en barca al atardecer. Con esa personalidad presente, pero sin dejar de lado ciertos toques contemporáneos, el jugador de rugby internacional del Olympique de Biarritz, Serge Blanco, llevó a cabo una cuidadosa restauración con la que consiguió preservar y resaltar su herencia. El resultado se tradujo en 29 habitaciones y suites inspiradas en el agua, carpintería del Renacimiento español y mobiliario histórico, recuperado del propio castillo al que se sumaron piezas de diversos puntos de Francia. Todo esto junto con los 10 lodges que flotan en el lago, el elemento protagonista del lugar.