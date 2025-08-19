Cala Goloritzè, una de las playas más bonitas del mundo que han bautizado como la “catedral del mar”

A la llegada, la vista es simplemente sobrecogedora. Un pequeño espacio de arena blanca y piedras pulidas se abre a un mar que va del turquesa al azul zafiro. Las aguas son tan claras que se puede ver hasta el último guijarro en el fondo, y los peces nadan sin temor, acostumbrados a la calma de un entorno protegido. En el lateral derecho de la cala se alza la aguja calcárea de unos 150 metros de altura que se ha convertido en el símbolo del lugar y en un reto para los escaladores más experimentados. Junto al monolito, en el extremo de la Punta Goloriztè, se une al espectáculo visual un precioso arco de piedra por cuya apertura suelen atravesar las embarcaciones en un ejercicio casi sagrado.